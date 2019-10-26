Gözlerini kaybedenler için protez göz tasarlıyor

Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)- BURSA’da Protez-Ortez Uzmanı Merve Nur Sevik, KOSGEB desteğiyle açtığı laboratuvarında, çeşitli nedenlerle gözlerini kaybedenler için tamamen el işçiliğiyle protez göz yapıyor. Görmeye hiçbir katkısı bulunmayan ancak gerçeğinden farkı ayırt edilemeyen protez göz, gözünün kötü görüntüsünden rahatsız olan insanların özgüvenini kazanmalarına yardımcı oluyor.

Trakya Üniversitesi’nde öğrenim gördüğü sırada, Türkiye’de çok az bilinen protez göze merak saran Merve Nur Sevik, konuyla ilgili araştırma yaptı, eğitim aldı. Üniversiteyi bitirdikten sonra KOSGEB’den aldığı destekle kendi laboratuvarını açan Sevik, kaza veya çeşitli nedenlerle görme kaybı yaşayanlar için estetik amaçlı protez göz yapmaya başladı.

'PROTEZ GÖZ 3 GÜNDE YAPILIYOR'

Protez gözün yapılış sürecini anlatan Protez-Ortez Merve Nur Sevik, "Hasta geliyor, önce ölçü alıyorum. Silikon yardımıyla tamamen göz yuvasının ölçüsünü çıkarıyorum. Daha sonra hastayla karşılıklı oturarak göz rengini boyuyorum. Çeşitli boyalarla o göz rengini tutturuyorum. Kalıbı alıp hastayı prova için çağırıyorum. Gözün şaşı bakmaması için bakış açısı provası yapıyorum. Yaklaşık 3-4 gün içerisinde gözü teslim ediyorum" dedi.