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Gözlerini kaybedenler için protez göz tasarlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 12:20 | Son Güncelleme

BURSA’da Protez-Ortez Uzmanı Merve Nur Sevik, KOSGEB desteğiyle açtığı laboratuvarında, çeşitli nedenlerle gözlerini kaybedenler için tamamen el işçiliğiyle protez göz yapıyor.

Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)- BURSA’da Protez-Ortez Uzmanı Merve Nur Sevik, KOSGEB desteğiyle açtığı laboratuvarında, çeşitli nedenlerle gözlerini kaybedenler için tamamen el işçiliğiyle protez göz yapıyor. Görmeye hiçbir katkısı bulunmayan ancak gerçeğinden farkı ayırt edilemeyen protez göz, gözünün kötü görüntüsünden rahatsız olan insanların özgüvenini kazanmalarına yardımcı oluyor.

Trakya Üniversitesi’nde öğrenim gördüğü sırada, Türkiye’de çok az bilinen protez göze merak saran Merve Nur Sevik, konuyla ilgili araştırma yaptı, eğitim aldı. Üniversiteyi bitirdikten sonra KOSGEB’den aldığı destekle kendi laboratuvarını açan Sevik, kaza veya çeşitli nedenlerle görme kaybı yaşayanlar için estetik amaçlı protez göz yapmaya başladı.

'PROTEZ GÖZ 3 GÜNDE YAPILIYOR'

Protez gözün yapılış sürecini anlatan Protez-Ortez Merve Nur Sevik, "Hasta geliyor, önce ölçü alıyorum. Silikon yardımıyla tamamen göz yuvasının ölçüsünü çıkarıyorum. Daha sonra hastayla karşılıklı oturarak göz rengini boyuyorum. Çeşitli boyalarla o göz rengini tutturuyorum. Kalıbı alıp hastayı prova için çağırıyorum. Gözün şaşı bakmaması için bakış açısı provası yapıyorum. Yaklaşık 3-4 gün içerisinde gözü teslim ediyorum" dedi.

'RENK VE BAKIŞ AÇISI OLARAK NORMAL GÖZDEN FARKI YOK'

Protez gözün estetik amaçlı olduğunu söyleyen Sevik, "Görmeye herhangi bir katkısı olmuyor ama renk ve bakış açısı olarak aynı oluyor. Göz yok, yuva tamamen boş. Estetik açıdan kötü duruyor. Hastanın tek istediği şey, diğer gözün aynısı olsun, estetik dursun. Yaptığım protezler de son derece estetik duruyor" diye konuştu.

'DAHA ÖZGÜVENLİ OLUYORLAR'

İnsanların protez göz yaptırdıktan sonra özgüvenlerinin yerine geldiğini belirten Sevik, "Bir insanın gözünün olmadığı fark edildiği zaman, çevredeki insanların gözü ister istemez oraya kayıyor. Bu durumda gözü olmayan insan özgüven eksikliği hissediyor. Protez göz yapıldıktan sonra daha özgüvenli oluyorlar. Çalışmaya daha çok yöneliyorlar" şeklinde konuştu.

'İNSANLARIN BANA DİKKATLİ BAKMASI HOŞUMA GİTMİYORDU'

Protez göz taktıran 10 yaşındaki Yunus Emre Ökmen ise, "3 aylıkken gözümde bir problem olmuş, gözümü kaybetmişim. Ameliyatlardan sonra gözümde bir sıvılaşma olmuş ve gözüm maviye dönmüş. Gözüm maviye dönünce de insanların bana dikkatli bakması hoşuma gitmiyordu. En son geçirdiğim ameliyattan sonra protez göz yaptırdım. Ameliyat başarılı geçti. Herkes, kendine nasıl bakıyorsa, bana da öyle bakıyor. Kendimi çok iyi hissediyorum. Önceden öyle değildim” dedi.

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