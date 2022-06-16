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Göztepeli Polat'tan acı haber! 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

16.06.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Karaburun ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken alkollü sürücünün çarptığı Polat Dörtköşe, 18 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Öte yandan Dörtköşe'ye çarpan otomobilin sürücüsü hakkında tutuklama kararı verildi.

Göztepeli Polat'tan acı haber! 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

İzmir'in Karaburun ilçesinde otomobilin çarptığı kişi tedavi gördüğü hastanede 18 gün sonra hayatını kaybetti.

29 Mayıs'ta Mordoğan Mahallesi Ayıbalığı Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Polat Dörtköşe, Ege Ö'nün (23) kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Sağlık ekiplerince Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Dörtköşe, dün yaşamını yitirdi.

GÖZTEPE AŞIĞIYDI

İzmir'in köklü takımlarından Göztepe'nin koyu bir taraftarı da olduğu öğrenilen Polat Dörtköşe'nin, takımının maçlarını kaçırmadığı belirtildi.

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Hastanede 18 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Dörtköşe'nin ölümü başta ailesi olmak üzere Göztepelilerde de üzüntü yarattı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kazanın ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan otomobil sürücüsü yeniden gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (AA-DHA)

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Göztepe İzmir
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