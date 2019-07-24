GRAFİKLİ - ABD'deki FETÖ Şebekesi: Şerif Ali Tekalan

İSLAM DOĞRU - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türkiye'den ilk firar eden tepe yöneticilerinden eski Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan, halen Teksas eyaletindeki FETÖ okulu North Amerikan Üniversitesinin Rektörü olarak görev yapıyor.

Tekalan'ın, FETÖ örgüt yapılanmasının en tepesindeki isimlerden biri olduğu ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'den sonra örgütün başına geçebilecek kişilerden biri olarak görüldüğü kaydediliyor.

Fatih Üniversitesinin 2010'da rektörü olan Tekalan'ın, örgütün üniversitesi 2016'da kapatılınca önce Avrupa'ya ardından da ABD'ye kaçtığı biliniyor.

Türkiye'deki birçok FETÖ davası kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Tekalan, "FETÖ çatı davası", "KPSS sorularının sızdırılması" ve "Futbolda şikede kumpas" gibi davalarda onlarca yıllık hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğünce gri kategoride "aranan teröristler" listesinde yer alan Tekalan için 300 bin liraya kadar ödül konduğu belirtiliyor.

- Rektörü olduğu üniversite "eğitim kalitesinden yoksun" listesinde