GRAFİKLİ - Doğu Guta kimyasal silah katliamının 6. yılı

AFRİN (AA) - ÖMER KOPARAN/ADHAM KAKO - Beşşar Esed rejiminin kimyasal silahla bin 400'ün üzerinde sivili öldürdüğü saldırının 6. yılında, katliamın görgü tanıkları, sorumluların hala yargılanmamasından derin üzüntü duyuyor.

Esed rejiminin 21 Ağustos 2013'te başkent Şam’ın Doğu Guta bölgesinde kimyasal silahla bin 400’in üzerinde sivili öldürdüğü saldırının üzerinden 6 yıl geçti.

Bu süre içerisinde rejim, Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütüne stokunu imha etme taahhüdü vermiş olsa da birçok kez daha kimyasal silah kullanarak sivilleri katletti.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde veto ettiği tasarılar, katliamın sorumlularının Uluslararası Ceza Mahkemesine sevk edilmesini engelledi.

İç savaşın en kanlı katliamlarına ve en sıkı ablukasına maruz kalan bölgelerin başında gelen Doğu Guta, 12 Nisan 2018'de başlatılan tehcirle rejimin kontrolüne girerken binlerce sivil Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgeleri ile İdlib'e göç etti.

21 Ağustos Doğu Guta kimyasal silah katliamının tanıkları, sığındıkları muhalif bölgelerde AA muhabirlerine değerlendirmelerde bulundu.