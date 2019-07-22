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GRAFİKLİ Eğlence programlarının unutulmaz yüzü: Cenk Koray

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 10:49 | Son Güncelleme

Gazeteciliğe 1964'te başlayan, köşe yazarlığı, avukatlık, halkla ilişkiler müdürlüğü, reklam şirketi yöneticiliği, tenis hakemliği ve TRT'de sunuculuk yapan Cenk Koray, ölümünün 19'uncu yılında anılıyor

İSTANBUL (AA) - FATİH TÜRKYILMAZ - Gazeteci, yazar ve sunucu Cenk Koray, ölümünün 19'uncu yılında anılıyor.

Adanalı baba ve Bartınlı anneden 1 Ağustos 1944'te Adana'da dünyaya gelen Koray, ailesinin iş durumu dolayısıyla Zonguldak'a geldi.

Annesinin öğretmenlik yaptığı Namık Kemal İlkokulu'nda ve ardından Mithat Paşa Okulu'nda okuyan Koray, Akşam Gazetesi'nde Cenk Meydanı başlığıyla yayınlanan bir yazısında Zonguldak'ta yaşadığı günlerle ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Fener Mahallesi'nde müthiş bağlılık ve birlik içinde bir grubumuz vardı ki, bugün bile beraberliğimizi sürdürüyoruz. Raif'ten tutunuz da Çıta Mehmet'e, Osman Poshor'dan tutunuz da Tahsin Pamir'e, Erdal Arpat'tan tutunuz da Abey Narman'a kadar uzanan bir gençler topluluğu."

Koray, 1956 yılında girdiği Ankara TED Koleji'ni, sonrasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi ve avukat oldu.

Gazeteciliğe 1964'te başlayan, Son Havadis ve Tercüman gazetelerinde çalışan Koray, avukatlık, Turizm ve Sağlık bakanlıklarında halkla ilişkiler müdürlüğü, kurduğu reklam şirketinde yöneticilik ve TRT'de sunuculuk yaptı.

- TRT'de sunduğu programlarla tanındı

Sanat dünyasına ilk adımını 24 yaşında atan, uzun yıllar sunuculuk ve köşe yazarlığı yapan Koray, hakemliği sırasında tenis maçlarında yaptığı şovlarıyla dikkati çekerek TRT'den teklif aldı.

TRT'deki ilk programı Halit Kıvanç'ın sunduğu yarışma programı "Bildiklerimiz, Gördüklerimiz, Duyduklarımız" oldu. Kıvanç, programın olduğu gece önemli bir maçı sunmak üzere yurt dışına çıkınca, programı onun yerine Cenk Koray sundu ve bu şekilde sunuculuğa başladı.

Koray, 1978'de Ülkücü Gazeteciler Cemiyeti tarafından yılın gazetecisi, 1981'de Müzik Sanatçıları Vakfı, 1987'de Tercüman Gazetesi ve TV'de 7 Gün dergisi tarafından yılın sunucusu seçildi.

Uzun süre pazar eğlence programları başta olmak üzere şovmenlik yapan ünlü sunucu, özellikle programlar içinde sunduğu "Tele Kutu" gibi ufak yarışmalarla anıldı.

- Çeşitli programlarda izleyici karşısına çıktı

TRT'de sunuculuğunu yaptığı yarışma programlarıyla tanınan Koray, çok sayıda eğlence, drama, yarışma, müzik ve şov programıyla izleyici karşısına çıktı.

Daha sonra özel televizyon kanallarında da programlar yapan ve çeşitli şov programlarına konuk olarak katılan ünlü sunucu, esprileri, samimi tavrı ve renkli kişiliğiyle ilgi gördü.

Kalp krizi geçirdiği 1989 yılına kadar sunculuk yapmaya devam eden Koray, daha sonra Akşam Gazetesi'nde yazar olarak görev aldı.

Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Cenk Koray, üyesi olduğu Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 2 yıl basın sözcülüğünü yaptı.

"Rutubet", "Kan", "Kutsal Vadideki Tapınak" ve "Atatürk ve Din" gibi kitapları bulunan Koray, 31 Ağustos 1996'da oğlu Nihat'ın kendi kollarında ölmesiyle büyük bir acı yaşadı.

"Aile Pansiyonu" ve "Abuzer Kadayıf" filmlerinde de oynayan Cenk Koray, 23 Temmuz 2000 tarihinde Suadiye'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Koray'ın cenazesi, Akşam Gazetesi ve TRT İstanbul Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen tören ve Erenköy Galip Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Beşiktaş Cenk Koray gazeteci sunucu yazar

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