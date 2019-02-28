GRAFİKLİ - FETÖ sanıkları hesap veriyor

SAVAŞ GÜLER - Hain darbe girişimi ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin mart ayında 14 ilde sanık sayılarıyla öne çıkan 29 davaya bakılacak.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yurt genelinde cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar sürerken, açılan davalardaki yargılamalar da devam ediyor.

Mart ayında 14 ilde gerek sanık sayılarıyla öne çıkan, gerekse kamuoyunda önem taşıyan 29 dava görülecek. Bu davalarda bin 843 kişi yargılanacak.

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin sanık sayılarıyla öne çıkan 5 ilde 9, örgütün yapılanmasına yönelik ise 11 kentte 20 dava görülecek. Darbe teşebbüsüyle ilgili davalarda bin 188, FETÖ/PDY'ye yönelik davalarda da 655 sanık hakim karşısına çıkacak.

Bu kapsamda, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanmasına 1 Mart'ta Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.