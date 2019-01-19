RAUF MALTAŞ - Anadolu kültürünün yanık sesli üstadı, Fuzuli ve Nabi gibi şairlerin gazellerini davudi sesiyle okuyan ünlü gazelhan Kazancı Bedih, vefatının 15. yılında anılıyor.

Urfa Sıra Geceleri geleneğinin mihenk taşlarından sanatçı Bedih Yoluk, dokumacılık yapan Halil'in tek çocuğu olarak 1929'da Şanlıurfa'da dünyaya geldi. Genç yaşında evlenen ve 7 çocuk babası olan Bedih, uzun yıllar kazancılık mesleği yaptı. İşinin ehli oluşundan dolayı da duayen ustaya "Kazancı Bedih" lakabı takıldı.

Tarih 1949'u gösterdiğinde askerden gelen Kazancı Bedih, daha sonra 26 yıl belediyede işçi olarak çalıştıktan sonra emekli oldu. Çocukluğundan itibaren müzikle ilgilenen ustaya, yıllarca bakır kaplara şekil veren çekiç sesleri ilham kaynağı oldu.

Çeşitli müzik aletlerini çalma yeteneği de olan duayen sesin asıl keşfi ise 1975'te bir mahalli grupla taziyelere gidip mevlit ve gazel okumasıyla ortaya çıktı.

Divan şiirine sayısız eser kazandıran Fuzuli ve Nabi gibi şairlerin gazellerini davudi ve etkileyici sesiyle okuyan Kazancı Bedih, bir güfteyi farklı makamlarda icra edebilme yeteneğiyle de Türkiye'de birçok sanatçının yetiştiği kentte dikkatleri iyice üzerine çekti.