GRAFİKLİ - Kabine değişikliğinde istikrarlı ülke: İtalya

İtalya'da son 10 yılda 6 başbakan görev aldı. Ülkede bu kadar sık kabine değişikliği olmasının arkasında ekonomik krizden parti içi liderlik mücadelesine, seçim yenilgisinden koalisyonun bozulmasına kadar iç siyasette tıkanıklığa yol açan önemli nedenler yer aldı.

Conte'nin istifası, demokrasiyle idare edilen çoğu ülkede siyasi istikrarsızlık gibi değerlendirilen sık yaşanan kabine değişikliği konusunda, İtalya'nın ilginç bir istikrarı yakaladığını ortaya koydu.

Geçen yılki seçimlerde en çok oyu alan düzen karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S) ile aşırı sağcı Lig Partisi'nin kurduğu koalisyon hükümeti, Lig'in ay başında "erken seçim" istemesiyle krize girdi ve Conte'nin dünkü istifasıyla ömrünü tamamladı.

İtalya'da, geçen yıl yapılan genel seçimler ve bunun akabindeki zorlu istişare sürecinin ardından Başbakan Giuseppe Conte liderliğinde 1 Haziran 2018'de oluşturulan koalisyon hükümetinin dün itibarıyla sonuna gelindi.

Bu sürede görev yapan başbakanlar arasında "en kısa" süre görevde kalan ise Enrico Letta oldu. 2013'teki seçimlerin ardından hükümet kurulamaması nedeniyle dönemin Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano tarafından uzlaşmacı yapısı dolayısıyla hükümet kurma görevi tevdi edilen Letta, 10 ay görev yapabildi.

Ülkede aynı zamanda, toplam süre bakımından da 3 bin 339 günle bu görevi en uzun süre icra eden isim Berlusconi, Kasım 2011'de ekonomik krizin etkisiyle görevini ekonomi profesörü teknokrat Mario Monti'ye devretmek zorunda kalmıştı.

Son 10 yılda, başbakanlık koltuğunda "en uzun" süre oturan isim, İtalyan siyasetinde bir döneme damgasını vuran Silvio Berlusconi oldu.

- "En uzun" Berlusconi, "en kısa" Letta

Son 10 yıllık dönemde Conte'den önce başbakanlık yapan isimler ve görev süreleri şöyle:

Letta, merkez soldaki partisi Demokratik Parti'de liderliği Matteo Renzi'ye kaptırınca, başbakanlığı da Renzi'ye devretti.

- "Son seçilmiş Başbakan" Berlusconi

İtalya'da son yıllarda sık görülen hükümet değişikliği ilginç bir istatistiği daha ortaya çıkardı.

Hükümet ve dolayısıyla başbakan değişikliğinin rutin hal aldığı ülkede, son 10 yılda görev yapan 6 başbakandan sadece birinin seçimlerde başbakan olmak için yarışıp, seçimleri kazanarak bu görevi üstlendiği dikkati çekti.

2008'deki erken genel seçimlerine o dönemki Özgürlükçü Halk Partisi'nin (PDL) başkanı ve başbakan adayı olarak giren Berlusconi, seçimlerden zaferle çıkarak başbakanlık görevini üstlenmişti.

Berlusconi, 2011'de ekonomik kriz dolayısıyla hükümetten ayrılmak zorunda kalırken, kendisinden sonra gelen hiçbir isim, seçimlerde başbakanlık için adaylığını koyup, bu göreve gelen kişilerden olmadı.

Berlusconi'nin ardından başbakanlık yapan 5 isim de bu göreve, bizzat cumhurbaşkanları tarafından getirilen isimler olma özelliği taşıyor.