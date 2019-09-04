GRAFİKLİ - Kolombiya'da yarım asırlık iç çatışmanın kısa süren barış süreci

Silahlanma kararıyla örgütün yeni bir mücadele aşamasına geçtiğini belirten Marquez, "Hedefimiz halkın çıkarlarına saygı duyan asker ve polis değil yalnızca ülkenin geleceğinin kapılarına kilit vuran yozlaşmış oligarşidir. Devlet, yeni bir mücadeleyle tanışacak, yalnızca bize karşı yapılan saldırlara cevap vereceğiz." diye konuştu.

Kolombiya'da yarım asırdan fazla süren, yaklaşık 260 bin kişinin ölümüne ve 6 milyonun göç etmesine sebep olan iç çatışmanın başlıca aktörü eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) bazı üst düzey yöneticilerinin tekrar silahlanma kararı, 2016'da hükümet ile örgüt arasında imzalanan barış anlaşmasına dair hayalleri suya düşürdü.

Örgütün, para için adam kaçırmayacağını belirten Marquez, asker ve polislere işaret ederek, "Aynı sosyal seviyeden kardeşler olarak birbirimizi öldürmeye devam etmeyeceğiz. Havana'daki barış görüşmeleri ve takip eden dönemde tıpkı halk gibi Kolombiya'da barışı destekleyen asker ve polislerin olduğunu fark ettik." ifadelerini kullandı.

- FARC'ın eski lideri tekrar silahlanmaya karşı

FARC'ın eski lideri ve yeni siyasi parti Toplumun Alternatif Derimci Gücünün (FARC) Genel Başkanı Rodrigo Londono, eski liderlerin tekrar silahlanma kararına karşı çıkarak, "Ben bu gemiyi terk etmiyorum. Bu çok talihsiz bir haber. Bazı arkadaşlar barış yolunu izleme isteğini kaybetti ama biz bu yolda devam edeceğiz. Herkesin izleyeceği yol artık belirlenmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Tekrar silahlanan eski liderler hakkında Londono, "Örgüt olarak yarım asırdan fazla bir sürede başaramadıklarının farkında değiller ve birtakım kafası karışmış az sayıda kişi bundan çok daha azını elde edebilir. Bugün silahlı ayaklanma bir geleceğe sahip değil." ifadelerini kullandı.