GRAFİKLİ - Rejim saldırıları 80 bin öğrenciyi eğitimden alıkoydu

Han Şeyhun ilçesi ile Cercenaz, Tuh ve Kefrenbil beldelerinde birer okulun kısmen hasar gördüğü öğrenildi.

Hac Ali, "Esed rejiminin barbarca saldırılarını sürdüğü Han Şeyhun, Marratinuman ve Serakib gibi ilçelerde eğitim öğretim askıya alındı. Bu saldırılardan dolayı bazı yerleşimlerde 10 gün, diğer bölgelerde bir ay eğitime ara verildi. Şu ana kadar saldırılarda 7 öğrenci öldü, 40 öğrenci yaralandı." dedi.

İdlib'in güneyindeki sivil yerleşimlerde bulunan 334 okul ve dershanede eğitime ara verildiğini belirten Hac Ali, saldırıların yoğunlaştığı bölgelerde 80 bin öğrencinin eğitim alamadığını ifade etti.

İdlib Eğitim Müdürlüğü Sözcüsü Mustafa Hac Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib'de Beşşar Esed rejiminin saldırıları dolayısıyla okulların geçici süreyle kapatıldığını söyledi.

- "Bir arkadaşım saldırılarda öldü"

Ailesiyle Han Şeyhun ilçesini terk ederek Türkiye sınırındaki kamplara gelen 5. sınıf öğrencisi Firas Abbas, "Artık okula gidemiyoruz. Saldırılardan kaçtık. Defter, kalem ve çantalarımı da evimizde bıraktık." diye konuştu.

7. sınıf öğrencisi Muhammed Tahsin de "Okula gidemiyoruz. Çünkü sürekli saldırılar oluyor. Herkes göç etti. Bir arkadaşım saldırılarda öldü." dedi.

Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, Soçi mutabakatını ihlal ederek, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içinde yer alan ilçedeki sivil yerleşimlere bu yıl başından itibaren düzenledikleri hava ve kara saldırılarında en az 105 sivil hayatını kaybetti, 300'den fazla sivil yaralandı. Türkiye ile Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi korumak için imzalanan mutabakattan bu yana ise 25 binden fazla aile evlerini terk etmek zorunda kaldı.

