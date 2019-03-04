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GRAFİKLİ - Rejim saldırıları 80 bin öğrenciyi eğitimden alıkoydu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 11:05 | Son Güncelleme

Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist grupların, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içindeki sivil yerleşimlere saldırıları nedeniyle 80 bin öğrencinin eğitim aldığı 334 okul geçici olarak kapatıldı - Ortaokul öğrencisi Muhammed Tahsin: - "Okula gidemiyoruz. Çünkü sürekli saldırılar oluyor. Herkes göç etti. Bir arkadaşım saldırılarda öldü" - 5. sınıf öğrencisi Firas Abbas: - "Artık okula gidemiyoruz. Saldırılardan kaçtık. Defter, kalem ve çantalarımı da evimizde bıraktık"

İDLİB (AA) - BURAK KARACAOĞLU/EŞREF MUSA- Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist grupların, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içindeki sivil yerleşimlere son dönemde artan saldırıları nedeniyle kentin güneyinde 334 okulda eğitime ara verildi.

İdlib Eğitim Müdürlüğü Sözcüsü Mustafa Hac Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib'de Beşşar Esed rejiminin saldırıları dolayısıyla okulların geçici süreyle kapatıldığını söyledi.

İdlib'in güneyindeki sivil yerleşimlerde bulunan 334 okul ve dershanede eğitime ara verildiğini belirten Hac Ali, saldırıların yoğunlaştığı bölgelerde 80 bin öğrencinin eğitim alamadığını ifade etti.

Hac Ali, "Esed rejiminin barbarca saldırılarını sürdüğü Han Şeyhun, Marratinuman ve Serakib gibi ilçelerde eğitim öğretim askıya alındı. Bu saldırılardan dolayı bazı yerleşimlerde 10 gün, diğer bölgelerde bir ay eğitime ara verildi. Şu ana kadar saldırılarda 7 öğrenci öldü, 40 öğrenci yaralandı." dedi.

Han Şeyhun ilçesi ile Cercenaz, Tuh ve Kefrenbil beldelerinde birer okulun kısmen hasar gördüğü öğrenildi.

- "Bir arkadaşım saldırılarda öldü"

Ailesiyle Han Şeyhun ilçesini terk ederek Türkiye sınırındaki kamplara gelen 5. sınıf öğrencisi Firas Abbas, "Artık okula gidemiyoruz. Saldırılardan kaçtık. Defter, kalem ve çantalarımı da evimizde bıraktık." diye konuştu.

7. sınıf öğrencisi Muhammed Tahsin de "Okula gidemiyoruz. Çünkü sürekli saldırılar oluyor. Herkes göç etti. Bir arkadaşım saldırılarda öldü." dedi.

Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, Soçi mutabakatını ihlal ederek, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içinde yer alan ilçedeki sivil yerleşimlere bu yıl başından itibaren düzenledikleri hava ve kara saldırılarında en az 105 sivil hayatını kaybetti, 300'den fazla sivil yaralandı. Türkiye ile Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi korumak için imzalanan mutabakattan bu yana ise 25 binden fazla aile evlerini terk etmek zorunda kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Eğitime ara verildi Esed rejimi okullar

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