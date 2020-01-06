GRAFİKLİ - Terör örgütü DEAŞ'a 2019 darbesi

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 2019'da polis, jandarma ve hudut birliklerinin yürüttüğü çalışmalarda aralarında terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi yabancıların da bulunduğu 2 bin 820 şüpheli gözaltına alındı, örgüte ait doküman, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Güvenlik güçleri, gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla başta İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Gaziantep olmak üzere çok sayıda kentte kanlı eylem planlayan teröristlerin oyununu bozdu.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik başarılı operasyonlarıyla adından söz ettiren Türkiye, terör örgütüne karşı çok yönlü mücadele örneği sergiliyor. Örgüte karşı mücadelesine kesintisiz devam eden Türkiye, yurt içi ve sınırdaki operasyonlarla örgüte nefes aldırmadı.

VOLKAN KAŞİK - Türkiye, barış ve huzuru bozmaya çalışan, insanların en mutlu günlerini kana bulayan, yaşlı ve çocukları hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü DEAŞ'a karşı etkin mücadelesini 2019'da da büyük bir kararlılıkla sürdürdü.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Güvenlik birimlerindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı. Operasyonlarda 22 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilerek örgüte ağır darbe vuruldu.

Şubat ayındaki operasyonlarda aralarında örgütün sözde sorumluları olduğu belirlenen yabancı uyrukluların da bulunduğu 212 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden birinin Suriye'de DEAŞ'lı sözde bir komutanın korumalığını yaptığı iddia edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan aralarında Fransa tarafından aranan kadınların da bulunduğu 5'i tutuklandı, birine ise ev hapsi verildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, aralarında Fransa tarafından kırmızı ve mavi bültenle aranan iki kadının da bulunduğu 12 kişi yakalandı.

Hudut birliklerince Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde yakalanan, aralarında kırmızı bültenle aranan kadın zanlının de bulunduğu 4 DEAŞ mensubu tutuklandı.

Bursa'da aralarında İnterpol tarafından kırmızı ve mavi bültenlerle aranan 2 kadının da bulunduğu 4 kişi yakalandı.

- Mart

Mart ayındaki operasyonlarda aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 217 şüpheli gözaltına alındı, 14 örgüt mensubu tutuklandı.

Bursa'da Suriye'nin bazı bölgelerinde çok sayıda örgüt mensubundan sorumlu olarak sözde "emir" düzeyinde faaliyet yürüttüğü iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu İ.T. cezaevine gönderildi.

- Nisan

Nisan ayındaki operasyonlarda 254 şüpheli gözaltına alındı, 48 örgüt üyesi tutuklandı.

Ankara ve Hatay'da terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulundukları iddia edilen ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde eylem yapma ihtimali olduğu değerlendirilen, aralarında Suriye ve Irak uyrukluların da bulunduğu 32 zanlı yakalandı.

- Mayıs

Mayıs ayında gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında örgütün üst düzey sorumluları olduğu belirlenen çok sayıda yabancının da bulunduğu 224 şüpheli gözaltına alındı, 17 örgüt üyesi tutuklandı.