Granit tezgahı parlatmanın sırrını açıkladı! Eğer bu malzemeleri karıştırırsanız...

Son 15 yıldır oldukça popüler olan granit tezgahlar, banyo ve mutfaklarda en çok tercih edilen çeşitler arasında yer alıyor. Pahalı olmasına rağmen, bu kadar tercih edilmesinin sebebi şüphesiz ki lüks görünümü ve pratik kullanımı. Ancak bu tezgahların bakımı konusunda çok dikkatli olmalısınız. Çünkü yanlış kullanılması ya da hatalı bir temizlik yapılması durumunda, güzelim tezgahlar aşınıyor ve yıpranıyor. Bu estetik görünümü korumak sanıldığı kadar da zor değil. İşte granit tezgahlarınızı temizlemeniz için birkaç öneri!

TEZGAHINIZI TEMİZLEYİN

Granit tezgahınızı parlatmadan önce onu derinlemesine temizlemelisiniz. Ancak bu aşamada çok dikkatli olmalısınız. Çünkü granit tezgah temizlemenin incelikleri vardır. Öncelikle temiz bir kaba yumuşak formüllü bir bulaşık deterjanı dökmelisiniz. Üzerine ılık su ekleyip bir süre ikisinin karışmasını beklemelisiniz. Sonrasında, temiz bir bulaşık bezini bu suyun içerisinde iyice ıslatın. Ardından, tezgahınızda birikmiş kir ya da kırıntıları bu bulaşık beziyle iyice temizleyin. Bu uygulama sonrasında temizliğin bittiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.