HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Graves hastalığı nedir, belirtileri nasıl ortaya çıkar?

Graves hastalığı nedir, belirtileri nasıl ortaya çıkar?

29.12.2020 19:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Graves hastalığı nedir, belirtileri nasıl ortaya çıkar?

Bir çeşit tiroit bezi hastalığı olan graves “zehirli tiroid” olarak da bilinir. Tiroid bezlerinden tiroid hormonu salgılanır. Peki Graves hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir? Hastalığa ne sebep olur? Tüm bu soruların cevabını yazımızda bulabilirsiniz.

Tiroid hormonunun vücutta çok önemli işlevleri vardır. Bu hormona bağlı olarak gelişen hastalıklar kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Bu hastalık da, vücudun kendine karşı savunma geliştirmesi olarak tanımlanabilir. Graves hastalığı nedir sorusunun cevabı böyle verilebilir. Peki belirtileri nasıl olur, kimlerde görülür gibi pek çok sorunun cevabını öğrenmek için yazımızı okuyun!

Graves Hastalığı Hakkında Genel Bilgiler

Hipertiroidinin bir çeşididir ve otoimmün bir rahatsızlıktır. Bir diğer adı Toksik diffüz guatrdır. Otoimmün vücudun kendi içerisinde bulunan bir doku veya yapıyı yabancı veya zararlı bir madde gibi algılamasıdır. Yani vücudun kendine savaş açması gibi bir durum meydana gelir. Hastalıktan muzdarip kişilerde otoimmün saldırılar tiroid bezlerinden aşırı miktarda tiroid hormonu salgılanmasına neden olur. Guatr olarak da bilinen bu rahatsızlık tiroid bezlerinde hacim artışına ve genişlemeye yol açar. Kadınlarda erkeklere göre yaklaşık 4-5 kat daha fazla görülür. Çok farklı çeşidi ve oluşum nedeni vardır. ancak hipertiroidinin büyük çoğunluğu Graves hastalığından dolayı ortaya çıkar. 25-40 yaş grubu hastalığa en sık rastlanan gruptur ancak her yaştan bireyde görülme ihtimali vardır. Otoimmün bir hastalık türü olduğu için bazı kişilerde farklı otoimmün hastalık türleri ile ortaya çıkabilir. Bu hastalıklar arasında sistemik lupus eritematozus, vitiligo, romatoid artrit bulunur. Graves, gözle görülür bir özelliği olması nedeniyle “patlak göz” hastalığı olarak da isimlendirilir.

Graves Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

Graves hastalığının ilk dönemlerinde daha hafif şekilde belirtiler görülürken hastalığın ilerlemesiyle daha belirgin olmaya başlarlar. En net belirtisi olarak sıcağa karşı tahammül edememe ve hassasiyet görülür. Bu hastalığa sahip bir birey normal insanların üşüyeceği bir havad ince giysilerle durabilir. Guatr tipinde fiziksel olarak görülebilen bazı belirtiler vardır. Boyun kalınlaşması, gözlerin patlaklaşması gibi belirtiler olabilir. Yukarıda bahsedilenler dışında graves hastalığı belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

  • Terleme
  • Çarpıntı
  • Hızlı kilo kaybı
  • Saç dökülmesi
  • El ve ayaklarda titreme
  • Kadınlarda adet düzensizliği
  • İshal
  • Cinsel istek kaybı
  • Gözlerde büyüme (ekzoftalmi) ve canlı bakış
  • Tırnaklarda tırnak ile et ayrımının belirginleşmesi

Graves Hastalığı Neden Olur ve Nasıl Teşhis Edilir?

Vücudumuzda bulunan savunma sistemi normal şartlarda mantar, bakteri, virüs benzeri enfeksiyonlara karşı vücudu korur. Ancak bazı durumlarda vücut kendini aşırı savunur ve kendi hücrelerini yabancı gibi algılayıp antikor geliştirmeye yani savaşmaya başlar. Bu tür hastalıklar da otoimmün olarak adlandırılır. Bu tür hastalıkların neden geliştiği tam olarak bilinmese de genetik olduğu düşünülmektedir. Graves de bu şekilde gelişen bir hastalıktır. Vücut tiroid benzinde bulunan hücrelere antikorlar ile saldırır. Bu da tiroid hormonunun normalden çok daha fazla üretilmesine sebep olur ve hipotroidiye zemin hazılar. Aile geçmişinde zehirli guatr bulunan kişilerde hastalığın görülme riski daha fazladır. Bunun dışında kaza, travma, ağır stres, hastalıklar ve kullanılan bazı ilaçlar hastalığa sebep olabilir.

Guatrın ilerleme seviyesine bağlı olarak görünür hale gelmesi teşhisi için ilk adım olarak kabul edilebilir. Klinik muayene ve hastanın sağlık geçmişi ile ilgili bilgi alındıktan sonra gerekli olan kan testleri, ultrasonografi, tiroid sintigrafisi ve iyot uptake testleri yapılarak tanı konulabilir.

Graves Hastalığı Tedavisi Nasıl Yapılır?

Diğerlerinde olduğu gibi graves hastalığının tedavisi hastalığın ne kadar ilerlemiş olduğuna, hastanın yaşı gibi etkenlere göre belirlenir. Genel olarak tedavi için kullanılan 3 yöntem vardır. İlk tedavi yöntemi antitiroid ilaçla olandır. Bu ilaçlar aşırı tiroid hormonunu azaltmak için alınır. Yaklaşık 1-2 yıl süren ilaç tedavisi boyunca 2 ay aralıklarla tahliller yapılır. Diğer yöntemler ise cerrahi müdahale radyoaktif iyot tedavisidir. Ameliyat tiroid bezlerinde nodül bulunan ve kanserden şüphelenilen durumlarda tercih edilir. Üçüncü yöntem ise atom tedavisi olarak da bilinen radyoaktif tedavidir. 2 ay süren bir tedavidir. Hastaların %50’si neredeyse tam iyileşme gösterirken diğer yarısında tiroidlerde fazla yada yetersiz çalışma devam eder. Eğer graves hastasıysanız, düzenli olarak muayenelerinizi yaptırmalı ve tedavi süresince üzerinize düşeni yapmalısınız.

Graves Hastalığında Beslenme Nasıl Olmalıdır?

Bu hastalığa sahip olan kişiler gravis hastalığı ne yememeli sorusunu sorarlar.

Uzak durulması gereken besinler şunlardır:

  • Karbonhidrat ve yağ oranı yüksek besinler,
  • Alkol ve kafein,
  • İyot seviyesi fazla olan okyanuslarda bulunan balıklar,
  • Süt ürünleri.

Graves hastalığı beslenme programında yer verilmesi gereken besinler:

  • Ispanak, badem, incir, kuru fasulye gibi kalsiyum kaynakları,
  • Selenyum yönünden zengin besinler: Yağlı tohumlar, balık, tavuk, tam tahıllı besinler,
  • Demir, çinko ve A vitamini içerikli besinler,
  • Havuç, biber, kabak gibi sarı ve yeşil sebzeler,
  • Tam buğday, kahverengi pirinç, yulaf, bulgur, kinoa ve karabuğday,
  • Yağsız sığır ve tavuk eti,
  • Zeytinyağı, keten tohumu yağı ve avakado gibi sağlıklı yağlar.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte Tamer Karadağlı'nın kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi İşte Tamer Karadağlı'nın kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi
Feromon nedir? Feromon örnekleri nelerdir?Feromon nedir? Feromon örnekleri nelerdir?
AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çavuşoğlu açıkladı: Putin teklif etti, Erdoğan talimat verdi

Çavuşoğlu açıkladı: Putin teklif etti, Erdoğan talimat verdi

İstanbul merkezli 4 ilde kara para aklama operasyonu

İstanbul merkezli 4 ilde kara para aklama operasyonu

2021 motorlu taşıtlar vergisi (MTV) belli oldu

2021 motorlu taşıtlar vergisi (MTV) belli oldu

30 yaş küçük aşkıyla görüntülendi! Dikkat çeken detay

30 yaş küçük aşkıyla görüntülendi! Dikkat çeken detay

Akademisyen Aylin Sözer vahşice öldürüldü

Akademisyen Aylin Sözer vahşice öldürüldü

Ali Babacan'ın gözleri doldu, sesi titredi

Ali Babacan'ın gözleri doldu, sesi titredi

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Türkiye'de uygulanan Çin aşısında 'yan etki' açıklaması

Türkiye'de uygulanan Çin aşısında 'yan etki' açıklaması

Elazığ'da korkutan deprem!

Elazığ'da korkutan deprem!

CHP'li vekilden Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonu

CHP'li vekilden Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonu

Diğer Haberler

APTT nedir? Uygun değerler kaç olmalıdır?

APTT nedir? Uygun değerler kaç olmalıdır?

Feromon nedir? Feromon örnekleri nelerdir?

Feromon nedir? Feromon örnekleri nelerdir?

Hidrosel (su fıtığı) nedir, nasıl tedavi edilir?

Hidrosel (su fıtığı) nedir, nasıl tedavi edilir?

Glokom nedir? Nasıl ortaya çıkar?

Glokom nedir? Nasıl ortaya çıkar?

Endodonti ne demek? Nasıl bir tedavi süreci vardır?

Endodonti ne demek? Nasıl bir tedavi süreci vardır?

İnsan sağlığında yaygın problemlerden biri: Kasık ağrısı

İnsan sağlığında yaygın problemlerden biri: Kasık ağrısı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.