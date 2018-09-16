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Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 22:36 | Son Güncelleme

Bingöl'ün Aşağıköy bölgesinde etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan "Şervan Çevlik" kod adlı Fırat Dağdelen olduğu belirlendi

Bingöl'de etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan Fırat Dağdelen olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında 13 Eylül'de Bingöl merkez Aşağıköy bölgesinde Jandarma Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile 4 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, teröristlerden birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride bulunan "Şervan Çevlik" kod adlı Fırat Dağdelen olduğunun tespit edildiği bildirildi.

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Bingöl gri kategori İçişleri Bakanlığı terörist

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