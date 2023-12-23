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    4. Gribal enfeksiyonlara karşı en doğal ilaç! Satış rekorları kırıyor

    Gribal enfeksiyonlara karşı en doğal ilaç! Satış rekorları kırıyor

    23.12.2023 14:19 | Son Güncelleme:
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    Gaziantep’te kış aylarında soğuk algınlığına ve gribal enfeksiyonlara karşı doğal ilaç olarak bilinen zahter çayına ilgi arttı. İlginin yoğun olduğu zahter çayı siyah çaya rakip oldu.

    Gaziantep’te, kış aylarının vazgeçilmez içecekleri arasında yer alan ve soğuk algınlığı ile gribal enfeksiyonlara karşı doğal ilaç olarak bilinen zahter çayına ilgi arttı. Son günlerde yoğun olarak tüketilen zahter çayı siyah çayın tahtını sallamaya başladı.

    Gribal enfeksiyonlara karşı doğal ilaç zahter çayına ilgi arttı

    KIŞ AYLARINDA İLGİ ARTIYOR

    Elmacı Pazarında aktarcılık yapan Zübeyit Şenci, kış aylarında zahter çayına ilginin arttığını belirterek, “Zahter çayı, Gaziantep’te kış aylarında en çok tüketilen içeceklerden biri oluyor. Gaziantep’te çay kültürü çok gelişmiş olduğu için, zahter çayı da çayın rakibi olarak karşımıza çıkıyor. Zahter çayı sevenler, bu içeceği evde de kolaylıkla hazırlayabiliyor. Zahter çayı yapmak için, bir bardak suya bir tatlı kaşığı zahter yaprağı ekleyip üzerine sıcak su gezdirmek yeterli oluyor. Zahter çayı, limon, bal veya şekerle tatlandırılarak içilebiliyor” dedi.

    Gribal enfeksiyonlara karşı doğal ilaç zahter çayına ilgi arttı

    BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ ZIRH GİBİ GÜÇLENDİRİYOR

    Zahterin gribal enfeksiyonlara karşı doğal bir ilaç olduğunu belirten esnaf İsmet Kılıç ise "Zahter, kekikgiller familyasından olan ve Gaziantep yöresinde yetişen bir bitkidir. Zahter çayı, zahter yapraklarının süzgecin içinde sıcak suyun gezdirilmesiyle elde edilir. Zahter çayının faydaları saymakla bitmiyor. Zahter çayı, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, sindirimi kolaylaştırıyor, öksürüğü kesiyor, boğaz ağrısını hafifletiyor, kan şekerini düzenliyor, stresi azaltıyor ve uyku kalitesini artırıyor” diye konuştu.

    İHA

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