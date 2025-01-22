Gribin uzamasının arkasındaki sebepler: Virüsler çiftleşti!

MYNET DETAY| Son dönemde herkesin dilinde "Öksürüğüm geçmedi", "Burnum tıkalı, hala iyileşemedim" gibi şikayetler var, değil mi?

Hatta bazıları kaç gündür hastayım, hâlâ toparlanamadım diyor.

PEKİ, BU KIŞ NEDEN HERKESİN HASTALIĞI DAHA UZUN SÜRÜYOR?

Aslında bunun birkaç nedeni var. Öncelikle, birden fazla virüsün aynı anda bizi enfekte etmesi durumu çok daha yaygın hale geldi. Grip hala gündemde, ancak COVID-19 da hâlâ çevremizde.

Bunun yanı sıra, son zamanlarda RSV (Respiratuvar Sinsityal Virus) ya da Rhinovirüs gibi virüsler de grip ile birleşerek vücudumuzu zorluyor. Bu virüslerin birlikte vücuda saldırması, iyileşme sürecini uzatıyor.

Pandemi döneminde maskeler sayesinde bir süre bu virüslerden korunmuşken, şimdi vücut bu mikroplarla tekrar karşılaşıyor ve bazen bağışıklık sistemi bu virüsleri tanımakta zorlanıyor.

Yani, bağışıklık sistemimiz biraz "unutmuş" olabilir! Bu da hastalıkların daha uzun sürmesine neden oluyor.

STRESİN ETKİLERİ:

Bir diğer önemli faktör ise stresin, hastalık sürecine etkisi. Stres, vücutta kortizol gibi stres hormonlarının artmasına yol açar. Bu hormonlar, bağışıklık sisteminin etkinliğini azaltabilir ve vücudun enfeksiyonlarla mücadele etme yeteneğini zayıflatabilir.

Özellikle hastalık sırasında, "Neden iyileşemiyorum?" gibi endişeler ve stresli düşünceler, bu süreci uzatabilir.

Stres, bağışıklık sistemini zayıflatarak vücudun enfeksiyonla savaşmasını zorlaştırabilir, bu da hastalıkların daha uzun sürmesine yol açar. Bu yüzden, hastalık döneminde stres yönetimine de dikkat etmek, iyileşme sürecini hızlandırabilir.

SİNÜZİTİN HASTALIK SÜRECİNE ETKİSİ:

Bir diğer etken, grip sırasında sıkça karşılaşılan komplikasyonlardan biri olan sinüzit. Burun tıkanıklığı ve sinüslerin dolması, iyileşme sürecini oldukça zorlaştırabilir.

Sinüzit nedeniyle hastalık 10-15 gün daha uzayabiliyor, bu da hem bedeni hem de morali olumsuz etkiliyor.

Bir de, grip aşısı yaptırmayanların sayısının artması, bağışıklık sistemimizi zayıflatıyor.

Aşı olmanın, gribi hafif atlatmakta önemli bir rolü olduğunu unutmamak gerekiyor.

Sonuç olarak, bu kış hastalıklar biraz daha uzun sürebilir. Ama unutmayın, bol sıvı, dinlenme, düzenli vitamin kullanımı ve sağlıklı beslenme ile iyileşme sürecini hızlandırabilirsiniz. Kendinize iyi bakın!