Grip aşısı eczanelere gelmeye başladı! Fiyatı belli oldu (Grip aşısı fiyatı)

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında, grip aşısının önemi önceki yıllara göre daha da arttı. Uzmanlar, koronavirüs aşısının gribe karşı korumadığının, ayrıca aşı yaptırılması gerektiğini belirtti.

Geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, Kovid-19 aşılarının gripten, grip aşısının da koronavirüsten korumayacağına dikkati çekerek, "Bu anlamda Kovid-19 aşısı yaptıranların, gribe yakalanmamak için ayrıca grip aşısı yaptırması gerekiyor." demişti.

ECZANELERE GELMEYE BAŞLADI, FİYATI BELLİ OLDU

Koronavirüs salgınının yanı sıra havalar da soğumaya başlayınca, grip aşısı daha da önemli hale geldi. Milliyet'te yer habere göre, Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan, aşının eczanelere gelmeye başladığını duyurdu. Aşının, SGK geri ödeme listesinde bulunmadığına da dikkat çeken Saydan, fiyatı 85,12 TL olan aşının eczanelerden ücretli olarak verilmeye başladığını duyurdu.

