KADIN
  4. Grip kadar sık görülüyor! Çocuklarda BETA enfeksiyonuna dikkat

Grip kadar sık görülüyor! Çocuklarda BETA enfeksiyonuna dikkat

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bir çeşit bakteri olan özellikle okullarda ve kreşlerde yaygın olarak görülen BETA virüsü veya enfeksiyonu önlem alınmadığı sürece salgınlara ve başka hastalıklara neden olabiliyor. Çocukları etkileyen bir virüs olan BETA enfeksiyonu için alınması gereken önlemleri haberimizde bulabilirsiniz.

Grip kadar sık görülüyor! Çocuklarda BETA enfeksiyonuna dikkat

Kış aylarında daha sık görülen ve halk arasında BETA virüsü olarak bilinen mikroorganizma, aslında virüs değil boğazda iltihaplanma yapan bir çeşit bakteridir. Ani başlayan ateş, baş, karın ve boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, boyun etrafında küçük bezelerin şişmesi, halsizlik BETA enfeksiyonun belirtileri arasındadır. Bazen bulantı ve kusma da yaşanabilir. Bademcikler şişer ve üzerinde sarı renkli toz faranjit görüntüsü oluşmaktadır. Üst solunum yolu enfeksiyonlarının büyük çoğunluğu virüslerden kaynaklanırken %10-20 kadarı BETA denilen bakterilerden oluşmaktadır. BETA enfeksiyonun tedavisinde antibiyotik kullanılması gerektiği için şikayetlerin kaynağı boğaz kültürü alınarak belirlenmelidir.

Memorial Ataşehir Hastanesi Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Bölümü’nden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Soysal, BETA enfeksiyonu ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.

ANTİBİYOTİK KULLANMAYA BAŞLAYAN ÇOCUĞUNUZ OKULA DÖNEBİLİR

BETA bakterisinden kaynaklanmayan viral enfeksiyonlarda antibiyotik kullanılmasına gerek yoktur. Ancak BETA kaynaklı şikayetlerde mutlaka antibiyotik kullanılmalıdır. Antibiyotik tedavisi çocuğun tedavisinin yanında hastalığın diğer insanlara yayılmasını engeller. Antibiyotik kullanmaya başlayan çocuk 24 saat sonra bulaşıcı değildir. Ateşi düşmüş ve genel durumu iyiyse okula devam edebilir. Antibiyotik kullanılmasının en önemli nedenlerinden birisi de BETA kaynaklı ortaya çıkabilecek daha ciddi hastalıkların önüne geçilebilmektedir.

BETA ÇOCUĞUNUZUN KALBİNİ VURMASIN

BETA enfeksiyonu hiçbir tedavi uygulanmadan kendiliğinden de geçebilmektedir. Ancak antibiyotik tedavisinin uygulanmadığı durumlarda hayati sorunlara yol açabilecek ciddi rahatsızlıklar yaşanabilmektedir. Bu rahatsızlıkların başında kalp romatizması olarak bilinen akut romatizmal ateştir. BETA mikrobunun yapısıyla kalp kapakçıklarını yapısı birbirine çok benzemektedir. BETA mikrobunun antibiyotikle tedavi edilmediği durumlarda vücudun buna karşı geliştirdiği antikorlar kalp kapakçığına hasar verebilmektedir. Tedavi edilmeyen BETA enfeksiyonların %3’ünde görülebilen bu durum antibiyotiğin zamanında kullanımıyla önlenebilmektedir. Aynı şekilde tedavi edilmeyen BETA glomerülonefrite yol açarak böbreklere zarar verebilmektedir.

2

ÇOCUĞUNUZDA TİKLER OLUŞTUYSA

Üst solunum enfeksiyonunun kaynağı BETA mikrobuysa ve tedavi edilmemişse çocuklarda nöro psikiyatrik rahatsızlık olan Pandas hastalığı gelişebilmektedir. Çocukta; tik benzeri göz kırpma, ellerini oynatma, tekrarlayan hareketler görülebilmektedir. BETA hastalığının olduğu dönemde bu tip hareketler daha sık yaşanabilmektedir. Bununla birlikte tedavi edilmeyen BETA kızıl hastalığı ve nadirde olsa toksik şok denilen hayatı tehlikeye neden olabilecek tablolara neden olabilmektedir.

KORUNMAK İÇİN BUNLARA DİKKAT EDİN

BETA mikrobu genellikle; insandan insana temasla, tükürük ve burun salgıları ile bulaşmaktadır. Özellikle kalabalık ortamlarda, okullarda veya aile içerisinde hızla yayılarak salgın halini alabilir.

BETA MİKROBUNDAN KORUNMAK İÇİN NELER YAPILMALI?

Salgın haline dönüşmesini önlemek için çocuğun bulaşıcı olduğu dönemde okula gönderilmemesi gerekmektedir. Antibiyotik tedavisine başlanmasının ardından 24 saat sonra bulaşıcılık özelliği ortadan kalkacağı için çocuk okula gönderilebilir.
El hijyenine özen göstermek hastalıktan korunmanın en basit ve en etkili yoludur. Gün içerisinde sık sık sabunla eller yıkanmalıdır.
Öksürürken, hapşırırken ağzı ve burun mendille kapatılmalıdır.
Hasta olduğu düşünülen kişilerle temastan kaçınılmalıdır.

BETA enfeksiyonunu önleyici bir aşı bulunmamaktadır.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Milyonları ilgilendiriyor! Ve belli oldu, ek ödeme... Milyonları ilgilendiriyor! Ve belli oldu, ek ödeme...
Virüsler şekil değiştirdi! Süper enfeksiyona dikkatVirüsler şekil değiştirdi! Süper enfeksiyona dikkat
Bebeğin cinsiyetini tahmin edin!Bebeğin cinsiyetini tahmin edin!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BETA virüsü BETA enfeksiyonu

En Çok Okunan Haberler

Asker tıraşı oldu! Son hali sosyal medyayı salladı

Asker tıraşı oldu! Son hali sosyal medyayı salladı

Masterchef Alican çocukluk fotoğrafıyla şaşırttı

Masterchef Alican çocukluk fotoğrafıyla şaşırttı

Ten rengini değiştirdi, tepkiler art arda geldi

Ten rengini değiştirdi, tepkiler art arda geldi

Özeniliyor ama bir zararı daha ortaya çıktı

Özeniliyor ama bir zararı daha ortaya çıktı

Bunu yapıyorsanız çocuğunuz olmayabilir

Bunu yapıyorsanız çocuğunuz olmayabilir

12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak?

12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak?

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

O özellik daha anne karnında belli oluyor

O özellik daha anne karnında belli oluyor

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Yeni doğanlarda sarılık nasıl önlenir?

Yeni doğanlarda sarılık nasıl önlenir?

Annede ağrılı süt gelmesinin 7 nedeni

Annede ağrılı süt gelmesinin 7 nedeni

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Virüsler şekil değiştirdi! Süper enfeksiyona dikkat

Virüsler şekil değiştirdi! Süper enfeksiyona dikkat

Bebeğin cinsiyetini anlamak için 16 anneanne yöntemi

Bebeğin cinsiyetini tahmin edin!

Anne adaylarına önemli uyarı: Yeme içme alışkanlıklarını gözden geçirin

Önemli uyarı: Bu balıkları yemeyin

Ebeveyn çocuk ilişkisinde güvenli bağlanma nasıl olmalıdır?

Ebeveyn çocuk ilişkisinde güvenli bağlanma nasıl olmalıdır?

Bu yöntemler çok işinize yarayacak! Çocuğunuzun öksürüğünü hızlıca geçiren etkili tarifler

Çok şaşıracaksınız! Göğsüne koyun ve bekleyin

Hamilelere önemli uyarı: Erken doğuma neden olabilir

Çok önemli uyarı: Erken doğuma neden olabilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.