Grip miyiz yoksa korona mı? Bu belirtilere dikkat! İşte griple korona arasındaki farklar

Havalardaki an değişimler ve sıcaklıkların azalmasıyla grip sezonu başladı. Mevsimsel grip vakaları yüzde 40 artarken vatandaşlar "Grip miyim yoksa korona mı?" sorusunun yanıtını arıyor. Benzer belirtiler gösteren iki duruma karşı uzmanlar, grip ve koronanın nasıl ayırt edileceğini ve arasındaki farkları açıkladı.

"GRİP HUY DEĞİŞTİRDİ"

Hürriyet gazetesinde yer alan Meltem Özgenç imzalı habere göre uzmanlar hafif atlatılan griplerin bile huy değiştirdiğini ve artık daha ağır geçirildiği konusunda uyarıyor.

GRİPLE KORONAVİRÜS NASIL AYIRT EDİLİR?

Prof. Dr. Necmettin Ünal, grip belirtilerinin 2-3 gün içinde aniden ortaya çıktığını belirtirken koronavirüste ise daha çok tat ve koku kaybının öne çıktığını açıkladı.

Prof Dr. İftihar Köksal gripte belirtiler olarak ateş, titreme, kuru öksürük, boğaz ağrısı, kas ve vücut ağrısının daha yoğun hissedildiğini söyledi.

Köksal, koronavirüste ise nefes darlığı, göğüs kafesinde sıkışma hissi, ishal, tat ve koku kaybı olduğuna dikkat çekti.



