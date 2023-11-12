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Grip ve nezle olanlar dikkat! İbrahim Saraçoğlu açıkladı, boğaz ağrısına iyi geliyor

12.11.2023 11:37 | Son Güncelleme:
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Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, grip ya da nezleye yakalanan vatandaşlar için açıklamada bulundu. Özellikle kış aylarında birçok kişide görülen boğaz ağrısına dikkat çeken uzman isim doğal pastil tarifi verdi. İşte, ev yapımı doğal pastil tarifi...

Grip ve nezle olanlar dikkat! İbrahim Saraçoğlu açıkladı, boğaz ağrısına iyi geliyor

Kasım ayı ile birlikte soğuk algınlığı belirtilerinde artış görülmeye başlandı. Bilhassa yaşam kalitesini düşüren boğaz ağrısı için uyarıda bulunan uzman isim, bu sorunun nasıl üstesinden gelinebileceğini açıkladı.

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GRİP VAKALARINDA ARTIYOR!

Mevsim şartlarının değişmesi ve havaların giderek soğuması üst solunum yolu rahatsızlıklarında beraberinde getiriyor. Saraçoğlu, boğaz ağrısı çekenler için doğal pastil tarifi verdi.

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İBRAHİM SARAÇOĞLU'NDAN DOĞAL PASTİL TARİFİ

Malzemeler:

  • 1 bardak su
  • 1 bardak doğal bal
  • 3 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu
  • 2 yemek kaşığı toz zencefil
  • 10 adet karanfil
  • 1 çay kaşığı zerdeçal
  • 1 çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

Malzemeleri tencereye doldurup karıştırarak kaynatın. Köpükleşene kadar karıştırın. Ardından karanfilleri çıkarıp tepsiye yağlı kağıt serin ve karışımı yuvarlak şekillerle tepsiye dizerek 20 dakika buzdolabında beklemeye alın.

Hazırlanan pastilleri uygun bir kavanoza koyarak buzdolabında muhafaza edin.

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SOĞUK ALGINLIĞI İÇİN MUTLAKA DENEYİN!

Soğuk algınlığı belirtilerinin etkisi bitkisel ve doğal yöntemler ile azaltılabilir.

Ihlamur, Adaçayı ve Kekik soğuk algınlığı sebebiyle tahriş olan boğazı rahatlatmak için birebirdir.

Zerdeçal ise ılık süte eklendiği takdirde rahatlık sağlar. Kuşburnu çayı ve portakal suyu C vitamini sebebiyle vücut direncini artırır.

Nane-limon karışımı soğuk algınlığından muzdarip kişinin rahatlamasını sağlar.

Sarımsak ise soğuk algınlığının giderilmesinde oldukça etkili doğal bir üründür ve iyileşme sürecini hızlandırır.

Karanfil de ağrıyı kesebilme özelliği sayesinde kişiyi rahatlatır.

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