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GSB ile YÖK arasında iş birliği protokolü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 16:19 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, YÖK ile yapılan iş birliği protokolünün imza törenine katıldı - Bakan Kasapoğlu: "Genç Ofisler, Gençlik Merkezleri’nin iz düşümleri olacak" - "Gönüllülük, bizim kültürümüzün, irfanımızın ve hayat felsefemizin özünü oluşturmaktadır"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ile Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) arasında yapılan iş birliği protokol törenine katıldı.

Bilkent'teki Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'ndaki imza töreninde konuşan Bakan Kasapoğlu, protokol çerçevesinde üniversite kampüslerinde Genç Ofisler kurulacağını ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, protokol töreninde yaptığı açıklamada, Gençlik Merkezleri’nin sayı ve kapasitelerinin artırılmasına yönelik önemli bir adım atmış olduklarını belirterek, "Genç Ofisler, Gençlik Merkezleri'nin iz düşümleri olacak." dedi.

Türkiye genelinde 300’ü aşkın Gençlik Merkezi olduğunu ifade eden Kasapoğlu, "Bu protokolle gençlerimiz gönüllülük faaliyetlerine daha çok katılabilecek ve destekleyebilecekler" diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak 2019 yılını "Gönüllülük Yılı" ilan ettiklerini hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "Hoşgörü, yardımseverlik ve kadirşinaslık, Anadolu toprağının mayası haline gelmiş ve bu yönüyle de tarihin her döneminde insanlığın ışığı olmuştur. Gönüllülük, bizim kültürümüzün, irfanımızın ve hayat felsefemizin öizzünü oluşturmaktadır." şeklinde görüşlerini paylaştı.

Bakanlık olarak gönüllülük faaliyetleri ve projelerine büyük önem verdiklerini kaydeden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gençlerimizin geliştirdiği gönüllülük projelerini onlarla beraber gerçekleştirmek için gayret sarf etmeyi asli bir görevimiz olarak görüyoruz. Protokolle, gençlerimize faydalı olacak uygulamalar geliştirerek onların gönüllülük bilincini artırıcı ve özendirici faaliyetlerini hayata geçireceğiz."

- Gönüllülük seçmeli derse olacak

İmzalanan protokolle gönüllülük seçmeli ders olurken, Türkiye’de bir bakanlık üniversite kampüslerinde kendine ilk kez bir yer açmış ve kurduğu ofisler sayesinde gençlere birebir ulaşmış olacak.

Genç Ofisler, üniversite gençlerinin, gönüllülük faaliyetlerini hayata geçirmelerinin yanı sıra onlara kariyer planlamaları noktasında da fırsatlar sunacak.

Toplumda sosyal barışın sağlanmasına yönelik projelerin üretileceği Genç Ofisler, üniversite gençlerinin kişisel gelişimine de katkı sağlayacak. Üniversitelerde gönüllülük çalışmaları ve sosyal sorumluluk seçmeli ders olarak yaygınlaşacak.

YÖK ise imzalanan protokol gereğince tüm imkanlarını Genç Ofisler'in kullanımına sunacak.

Protokolle gençler bu ofisleri kullanarak kişisel, sosyal, sanatsal, sportif ve kültürel hizmetleri yerinde ve etkin kullanabilecek. Ayrıca gençler, Türk kültürünün önemli bir parçası olan gönüllülük ve yardımseverlik çalışmalarına da katılabilecek.

Söz konusu ofislerde gençler, faaliyet ve projeler yürüterek hem gönüllülüğü öğrenecek, hem de iş hayatına hazırlanacak. Protokolle birlikte Türkiye genelinde bulunan Gençlik Merkezi sayısının 310’dan, 600’e çıkması hedefleniyor.

İmza törenine, Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve çeşitli üniversitelerin yetkilileri katıldı.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu YÖK Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta SARAÇ

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