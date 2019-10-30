GSB ile YÖK arasında iş birliği protokolü

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ile Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) arasında yapılan iş birliği protokol törenine katıldı.

Bilkent'teki Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'ndaki imza töreninde konuşan Bakan Kasapoğlu, protokol çerçevesinde üniversite kampüslerinde Genç Ofisler kurulacağını ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, protokol töreninde yaptığı açıklamada, Gençlik Merkezleri’nin sayı ve kapasitelerinin artırılmasına yönelik önemli bir adım atmış olduklarını belirterek, "Genç Ofisler, Gençlik Merkezleri'nin iz düşümleri olacak." dedi.

Türkiye genelinde 300’ü aşkın Gençlik Merkezi olduğunu ifade eden Kasapoğlu, "Bu protokolle gençlerimiz gönüllülük faaliyetlerine daha çok katılabilecek ve destekleyebilecekler" diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak 2019 yılını "Gönüllülük Yılı" ilan ettiklerini hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "Hoşgörü, yardımseverlik ve kadirşinaslık, Anadolu toprağının mayası haline gelmiş ve bu yönüyle de tarihin her döneminde insanlığın ışığı olmuştur. Gönüllülük, bizim kültürümüzün, irfanımızın ve hayat felsefemizin öizzünü oluşturmaktadır." şeklinde görüşlerini paylaştı.