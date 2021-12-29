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GSB personel alımı ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı başvuru şartları neler?

29.12.2021 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu bin 575 personel alımı yapılacağını açıklamıştı. GSB istihdamı psikolog, gençlik çalışanı, yurt yönetim personeli gibi alanlarda sağlanacak. Adaylar, GSB personel alımının ne zaman gerçekleştirileceğini ve personel alım şartlarının neler olduğunu araştırmaya koyuldu.

GSB personel alımı ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı başvuru şartları neler?

Bakan Kasapoğlu tarafından yapılan açıklama ile 2022'de 373 spor uzmanı, 50 psikolog, 500 gençlik çalışanı ve 652 yurt yönetim personelinin istihdam edileceği öğrenilmişti. Peki GSB personel alımı ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...

GSB personel alımı ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı başvuru şartları neler?

GSB PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

En son 500 Yurt Yönetim Personeli, 4 bin 346 işçi ve 25 Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı alımı yaptıklarını belirten Bakan Kasapoğlu, "Yine millilik kapsamında 250 antrenör ve 100 spor uzmanı ve KPSS ile 1000 antrenör alımımız sonuçlanmak üzere." ifadelerini kullanarak 373 spor uzmanı, 50 psikolog, 500 gençlik çalışanı ve 652 yurt yönetim personel alımı daha yapacaklarını belirtti. Toplamda bin 575 kişi alınacak.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Personel alımına ilişkin başvuru sürecini aktaran Bakan Kasapoğlu şu ifadeleri kullandı: "Spor Uzmanı pozisyonları için; yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde ilgili grup için belirlenmiş bölümlerden mezun olmak... Gençlik Çalışanı pozisyonları için yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde ilgili grup için belirlenmiş bölümlerden mezun olmak. Ek olarak 5. Grup için Bakanlığımızca verilen gençlik liderliği sertifikasına sahip olmak... Psikolog pozisyonları için; yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren psikoloji bölümlerinden mezun olmak... Yurt yönetim personeli pozisyonları için yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde ilgili grup için belirlenmiş bölümlerden mezun olmak... Bu şartlara haiz adaylar başvurularını 24 Ocak - 28 Ocak tarihleri arasında e-devlet üzerinden Kariyer Kapısı adresi üzerinden yapabilecekler. Altını çizmek isterim ki Kariyer Kapısı üzerinden yapılmayan hiçbir başvuru dikkate alınmayacak."

Spor yatırımı arttıkça farklı alanlarda nitelikli personel ihtiyacı oluştuğunu kaydeden Bakan Kasapoğlu, bu ihtiyaçları en iyi şekilde karşılamak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

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personel alımı

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