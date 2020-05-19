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GTA 5 için 4 kritik tüyo

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.05.2020 09:30 | Son Güncelleme

Özellikle de yeni başlayanların hızlı bir şekilde profesyonel seviyeye ulaşması GTA 5 için 4 kritik tüyo listesi ile mümkün. Oyuncuların mutlaka gerekli tüyoları dikkate alması gerekiyor.

GTA 5 için 4 kritik tüyo

Hem oyuncular özelinde bakıldığında hem de oyun içerisindeki bazı özel koşullara dikkat edildiğinde, çok küçük ayrıntıların olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin birçok kişi oyundaki karakterlerin özel güçlerini bilmiyor. Sizler için oyundaki karakterlerin özel güçlerine de yer verdik. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan hızlıca taktiklere geçelim.

POLİSTEN KAÇACAĞINIZ ARACI İYİ SEÇİN

Oyuncular arasında en çok yapılan hatalardan birisi de polisten kaçılacak aracın iyi seçilememesidir. Aracınız zırh ve diğer donanımları ne kadar uyumlu olursa, o kadar rahat bir kaçış sağlanabilir. Oyunun içerisinde yer alan sokaktan bir jip veya muscle car bulup Los Santos Customs’a girerseniz büyük ölçüde yeterli olacaktır. Ayrıca araca zırh ve kurşun geçirmez teker modifiyesi yaparsanız tadından yenmez. Araç için fazla bir değişiklik yapmanızı önermiyoruz.

KARAKTERLERE AİT ÖZEL YETENEKLERİ MUTLAKA KULLANIN

GTA 5 için 4 kritik tüyo isteyenlere verebileceğimiz en önemli tekniklerden birisi de karakterlerin özel yetenekleridir. Bu oyunu oynayan kişilerin çok önemli bir bölümü karakterlerin özel yeteneklerin olduğunu bile bilmiyor. Eğer özel yeteneklere hakim olursanız, oyun içerisinde biraz daha ön planda kalabilirsiniz. Örneğin Franklin araba kullanırken zamanı yavaşlatma gibi bir özelliğe sahip. Michael ise silah kullanırken aynı Max Payne gibi ağır çekim modunu çok rahat bir şekilde kullanabiliyor. Oyunun bir diğer önemli karakteri olan Trevor ise, savaş esnasında çok büyük darbeler almasına rağmen hayatta kalabiliyor.

BORSADAN YARARLANARAK ZENGİN OLABİLİRSİNİZ

Bu oyunun hem çevrimiçi hem de tek oyunculu modunda yatırım yapmak gibi bir özelliği var. LCN ve BAWSAQ gibi borsalar sayesinde zengin olabilirsiniz. Ayrıca borsa ağlarına, karakterlerin cep telefonlarından veya herhangi bir bilgisayardan ulaşmak bile mümkün. Fakat borsaları çok iyi tanımanız gerekiyor. Örneğin LCN, yüksek risk yüksek kazanç stratejisini uygulayan bir platform. BAWSAQ ise biraz daha garanti olmasına rağmen pek kazanç getirmiyor.

POLİS KOVALAMACALARINDA TERS KÖŞE YÖNTEMİNİ DENEYİN

Oyun esnasında polislerle adeta kovalamaca oynamanız kesindir diyebiliriz. Oyunu eğlenceli hale getiren bu tür detaylar, aynı zamanda büyük bir dikkat gerektiriyor. Öncelikli olarak polisten kaçarken mutlaka otoyol yerine arazi kullanmanızı öneriyoruz. Aksi taktirde polisin sizi bulması pek zor olmayacaktır. Polisten kaçma esnasında dikkat etmeniz gereken bir diğer önemli detay ise mümkün olduğunca köprüaltı gibi yerlerde saklanmanızdır.

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