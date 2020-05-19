Hem oyuncular özelinde bakıldığında hem de oyun içerisindeki bazı özel koşullara dikkat edildiğinde, çok küçük ayrıntıların olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin birçok kişi oyundaki karakterlerin özel güçlerini bilmiyor. Sizler için oyundaki karakterlerin özel güçlerine de yer verdik. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan hızlıca taktiklere geçelim.

POLİSTEN KAÇACAĞINIZ ARACI İYİ SEÇİN



Oyuncular arasında en çok yapılan hatalardan birisi de polisten kaçılacak aracın iyi seçilememesidir. Aracınız zırh ve diğer donanımları ne kadar uyumlu olursa, o kadar rahat bir kaçış sağlanabilir. Oyunun içerisinde yer alan sokaktan bir jip veya muscle car bulup Los Santos Customs’a girerseniz büyük ölçüde yeterli olacaktır. Ayrıca araca zırh ve kurşun geçirmez teker modifiyesi yaparsanız tadından yenmez. Araç için fazla bir değişiklik yapmanızı önermiyoruz.

KARAKTERLERE AİT ÖZEL YETENEKLERİ MUTLAKA KULLANIN



GTA 5 için 4 kritik tüyo isteyenlere verebileceğimiz en önemli tekniklerden birisi de karakterlerin özel yetenekleridir. Bu oyunu oynayan kişilerin çok önemli bir bölümü karakterlerin özel yeteneklerin olduğunu bile bilmiyor. Eğer özel yeteneklere hakim olursanız, oyun içerisinde biraz daha ön planda kalabilirsiniz. Örneğin Franklin araba kullanırken zamanı yavaşlatma gibi bir özelliğe sahip. Michael ise silah kullanırken aynı Max Payne gibi ağır çekim modunu çok rahat bir şekilde kullanabiliyor. Oyunun bir diğer önemli karakteri olan Trevor ise, savaş esnasında çok büyük darbeler almasına rağmen hayatta kalabiliyor.