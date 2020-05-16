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GTA 5’in ücretsiz olacağı tarih açıklandı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.05.2020 10:39 | Son Güncelleme

PC’de dijital oyun satışında tekel konumunda olan Steam, bir anda Epic Games Store’un atakları ile karşılaşmış ve neye uğradığını bilememişti. Her hafta AAA ve AA demeden kaliteli oyunları ücretsiz olarak dağıtan Epic Games, bugün büyük bir sürpriz ile karşımıza çıktı. 

GTA 5’in ücretsiz olacağı tarih açıklandı

2013 yılında ilk olarak PS3 ve Xbox 360 daha sonra da PC için çıkan GTA 5, çok yakında ücretsiz olacak.

Epic Games Store‘un resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre 21 Mayıs 2020 tarihinde Grand Theft Auto V PC sahipleri için ücretsiz olacak. Oyunu bir kere kütüphanenize ekledikten sonra ömür boyu ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz Grand Theft Auto V, hala online tarafında güncellemeler alarak yeni içerikler sunuyor.

Hala ciddi bir oyuncu sayısına sahip olan Grand Theft Auto V’in ücretsiz olması Steam‘e bu zamana kadar indirilmiş en büyük darbe olacak gibi görünüyor. İndirimler ile artık almayını dövdükleri Grand Theft Auto V’in ücretsiz olması yine Epic Games’in çok konuşulmasını sağlayacak.

Konsolda oyun fiyatlarının artmasının ardından çoğu oyuncu PC cephesine geçmişti. PC’de dijital kütüphanesi olmayanlar için kaçırılmayacak bir fırsat olan ücretsiz GTA V için Epic ile Rockstar Games’in anlaşma yaptığı düşünülüyor. Kim bilir belki bundan 2-3 yıl sonra Red Dead Redemption 2 de Epic Game Store’da ücretiz olur.

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