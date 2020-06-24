GTA 5 işe yaradı: Epic Games rekor kırmayı başardı!

Epic Games son zamanların şaşırtan ismi. Bu şaşkınlığımızı ise Epic Games'in sunduğu gizemli oyunlara borçluyuz. Zira dijital oyun mağazası, GTA 5 Premium Edition'ı ilk olarak indirmeye sunduğunda birçok insan Epic Games hesabı açarak oyunu indirmek için tabiri caizse kuyruğa girdi. Bu büyük ilgi, Epic Games'in kendi rekorunu da kırmasını sağladı.

EPİC GAMES REKOR KIRDI

Epic Games gizemli oyun kampanyalarından sonra mağazanın son bilançosunu açıkladı. Epic Games'in açıkladığına göre, dijital mağaza aylık aktif kullanıcı sayısını 61 milyona çıkarttı. Paylaşılanlara bakılırsa, eş zamanlı kullanıcı sayısı ise 13 milyona ulaşmış durumda. Bu rakamlar, Epic Games'in kendi rekorunu kırmasına neden oldu.

STEAM'İ GEÇEMEDİ

Epic Games her ne kadar kendisi için umut verici rakamlar paylaşmış olsa da Steam'i geçemiyor. 23.5 milyon eş zamanlı kullanıcıya ulaşmayı başaran Steam, hala Epic Games'ten iki kat daha büyük. Ancak önümüzdeki yıllarda bu fark azalabilir.

