GTA 5: Rockstar'ın oyununu nasıl bedava indirebilirsiniz, Epic Games Store'daki hata nasıl aşılır?

Epic Games Store tarafından Rockstar oyun şirketinin popüler oyunu Grand Theft Auto 5 (GTA 5) adlı oyunun bir hafta boyunca bedava yüklenmeye açılması, internet sitesinin kilitlenmesine sebep oldu. İlk defa 2013 yılında piyasaya çıkmasına rağmen halen çok sevilen ve popüler bir oyun olan GTA 5'in Epic Games adlı dijital oyun mağazasında bir hafta boyunca bedava oynanabileceğine dair haber Çarşamba günü sızdırılmıştı. Bunun üzerine kampanyanın başladığı Perşembe günü itibarıyla Epic Games'in online oyun mağazası 12 saat boyunca ulaşılamaz hale geldi. Epic Games, Twitter hesabından gönderdiği mesajında yoğun ilgiden dolayı internet sitelerinin çöktüğünün farkında olduklarını, trafiği kontrol etmeye çalıştıklarını açıkladı. https://twitter.com/EpicGames/status/1260949362085150722?s=20 Cuma günü ise oyun sitesine kullanıcılar tekrar giriş yapmaya başlayabildi. Epic Games Store, "Hesabın şu anda daha fazla ücretsiz oyun indiremez" hatası yaşayan kullanıcılar için ise 24 saat beklemeleri gerektiği açıklamasında bulundu.