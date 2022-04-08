HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. GTA 6'dan ilk sızıntı geldi! Devasa harita ağızları açık bırakacak! İki kardeşin hikayesi...

GTA 6'dan ilk sızıntı geldi! Devasa harita ağızları açık bırakacak! İki kardeşin hikayesi...

08.04.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GTA 6'dan ilk sızıntı geldi! Dünyanın en popüler oyun serilerinden birisi olan Grand Theft Auto (GTA) serisinde yeni oyunla ilgili ilk sızıntılar geldiği iddia edildi. Satış rekorları kırması beklenen oyunun çıkış tarihi, devasa haritası ve hikayesine ilişkin ilk bilgiler oyun severleri şimdiden heyecanlandırdı. Daha önce ortaya atılan bilgilere göre; haritanın devasa olması bekleniyordu. Hikayenin de iki kardeşe odaklanması ve çoklu kahraman modunun olacağı tahmin ediliyor.

GTA 6'dan ilk sızıntı geldi! Devasa harita ağızları açık bırakacak! İki kardeşin hikayesi...

Merakla beklenen GTA 6 serisinden yeni sızıntılar geldi. Açık dünya oyunlarında devrim yaratan Rockstar Games'in hazırlıklarına başladığı GTA 6 için bugüne kadar kısıtlı bilgiler ortaya çıktı. Sosyal medyada yer alan son iddialar ise GTA 6 bekleyenlerde heyecan yarattı. Milyonlarca oyuncuya ulaşan GTA 5'in ardından GTA 6'nın hikaye modunda iki kardeşe odaklanacağı konuşuluyor. Haritanın devasa büyüklükte olacağı da tahmin ediliyor.

Önümüzdeki iki yıl içerisinde çıkması beklenen GTA 6'yla ilgili Reddit kullanıcısı CoryLVV geçtiğimiz aylarda önemli iddialar ortaya atmıştı.

gta6

DEVASA HARİTA BEKLENTİSİ

Reddit kullancısı CoryLVV’ın paylaşımına göre, Take-Two GTA 6'nın devasa büyüklükteki haritasının patentini aldığı ve haritanın eski oyunun haritasını katlayacağı iddia edildi. Uzun süre yükleme ekranı sorunlarının da giderilmesi bekleniyor.

gta6-2

Haritanın büyük olması, oyuncu sayısının da bir hayli olmasına neden olacak. Oyuncular, sistem gereksinimlerinin yüksek olacağı konusunda hemfikir.

2024 YILI İŞARET EDİLDİ

Yeni sızıntıda GTA 6'nın çıkış tarihinin ertelendiği ve büyük ihtimalle 2024 yılının başlarında çıkacağı iddia edildi.

gta6-4

GTA V'de oyuncuların istedikleri zaman bir karakterden diğerine geçebilecekleri tam teşekküllü bir çoklu kahraman kurulumu mevcuttu. GTA 6'da da bu özelliğin aktif olacağı düşünülüyor.

İKİ KARDEŞİN HİKAYESİ ÖNE ÇIKABİLİR

Twitter üzerinden paylaşılan bilgilere göre; "Rockstar Games'in önerdiği fikir, 2003 yılında Prolog'da ebeveynleri öldürüldükten sonra ayrılan biri erkek biri kadın olan iki kardeşin hikayesiydi." şeklinde açıklama geldi.

Bu bilgiler oyun severleri heyecanlandırsa da henüz resmi bir açıklama gelmediğini not düşelim. Rockstar'ın önümüzdeki dönemde oyunla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elon Musk korkuları oldu!Elon Musk korkuları oldu!
Kılıçdaroğlu randevu istedi, alamadı! Bu kez saat verdi: 10.00'da gideceğimKılıçdaroğlu randevu istedi, alamadı! Bu kez saat verdi: 10.00'da gideceğim
"Mansur Yavaş olamaz" diyerek muhalefetin adayını açıkladı"Mansur Yavaş olamaz" diyerek muhalefetin adayını açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ucuz kırmızı et satışı başladı! İşte alınabilecek yerler

Ucuz kırmızı et satışı başladı! İşte alınabilecek yerler

Babası teslim olmasını sağlamıştı! Yakalanacağını anlayınca intihar etti

Babası teslim olmasını sağlamıştı! Yakalanacağını anlayınca intihar etti

İslam Memiş mayıs ayı için uyardı: Sakın...

İslam Memiş mayıs ayı için uyardı: Sakın...

TBMM'de kabul edildi! Bakan Koca sosyal medyadan duyurdu: Gözünüz aydın arkadaşlar

TBMM'de kabul edildi! Bakan Koca sosyal medyadan duyurdu: Gözünüz aydın arkadaşlar

Yaptığı ankete yüz binlerce kişi katıldı! Çarpıcı sonucu açıkladı

Yaptığı ankete yüz binlerce kişi katıldı! Çarpıcı sonucu açıkladı

Gözler bu iki toplantıya çevrildi! Ramazan Bayramı sonrası...

Gözler bu iki toplantıya çevrildi! Ramazan Bayramı sonrası...

İlginizi Çekebilir

Çay tiryakilerine çok kötü haber!

Çay tiryakilerine çok kötü haber!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Canan Karatay haklı çıktı! Bir kaşıkla...

Canan Karatay haklı çıktı! Bir kaşıkla...

İnanılmaz derecede zehirli! Felç edebilir, hatta öldürebilir

İnanılmaz derecede zehirli! Felç edebilir, hatta öldürebilir

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.