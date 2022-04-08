GTA 6'dan ilk sızıntı geldi! Devasa harita ağızları açık bırakacak! İki kardeşin hikayesi...

Merakla beklenen GTA 6 serisinden yeni sızıntılar geldi. Açık dünya oyunlarında devrim yaratan Rockstar Games'in hazırlıklarına başladığı GTA 6 için bugüne kadar kısıtlı bilgiler ortaya çıktı. Sosyal medyada yer alan son iddialar ise GTA 6 bekleyenlerde heyecan yarattı. Milyonlarca oyuncuya ulaşan GTA 5'in ardından GTA 6'nın hikaye modunda iki kardeşe odaklanacağı konuşuluyor. Haritanın devasa büyüklükte olacağı da tahmin ediliyor.

Önümüzdeki iki yıl içerisinde çıkması beklenen GTA 6'yla ilgili Reddit kullanıcısı CoryLVV geçtiğimiz aylarda önemli iddialar ortaya atmıştı.

DEVASA HARİTA BEKLENTİSİ

Reddit kullancısı CoryLVV’ın paylaşımına göre, Take-Two GTA 6'nın devasa büyüklükteki haritasının patentini aldığı ve haritanın eski oyunun haritasını katlayacağı iddia edildi. Uzun süre yükleme ekranı sorunlarının da giderilmesi bekleniyor.

Haritanın büyük olması, oyuncu sayısının da bir hayli olmasına neden olacak. Oyuncular, sistem gereksinimlerinin yüksek olacağı konusunda hemfikir.

2024 YILI İŞARET EDİLDİ

Yeni sızıntıda GTA 6'nın çıkış tarihinin ertelendiği ve büyük ihtimalle 2024 yılının başlarında çıkacağı iddia edildi.

GTA V'de oyuncuların istedikleri zaman bir karakterden diğerine geçebilecekleri tam teşekküllü bir çoklu kahraman kurulumu mevcuttu. GTA 6'da da bu özelliğin aktif olacağı düşünülüyor.

İKİ KARDEŞİN HİKAYESİ ÖNE ÇIKABİLİR

Twitter üzerinden paylaşılan bilgilere göre; "Rockstar Games'in önerdiği fikir, 2003 yılında Prolog'da ebeveynleri öldürüldükten sonra ayrılan biri erkek biri kadın olan iki kardeşin hikayesiydi." şeklinde açıklama geldi.

Bu bilgiler oyun severleri heyecanlandırsa da henüz resmi bir açıklama gelmediğini not düşelim. Rockstar'ın önümüzdeki dönemde oyunla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.



