GTA 6'nın fragmanı yaklaşırken olay iddia: Rockstar Games, Social Club'ın ismini mi değiştiriyor?

GTA 6 olarak isimlendirileceği düşünülen Rockstar Games yapımı yeni Grand Theft Auto serisi oyununun fragmanı önümüzdeki ay yayınlanacak. Ancak bir iddiya göre Rockstar, GTA 6 fragmanı öncesinde, Social Club adını silecek gibi görünüyor.

İddiaya göre önümüzdeki ay yayınlanacak GTA 6 fragmanından önce Rockstar Games, Social Club hizmetinin adını değiştirecek ve "Social Club" yerine "Rockstar Games" ismini kullanmaya başlayacak.

Artık Social Club olarak adlandırılmayacak yeni hizmette Social Club'ın tüm özelliklerinin var olacağı da öne sürülenler arasında.

Rockstar ile ilgili haberleriyle tanınan "Ben" isimli bir Twitter kullanıcısı ise "Rockstar Social Club" teriminin Rockstar'ın resmi web sitesinden neredeyse tamamen kaldırıldığını iddia etti.

It may appear Rockstar Games are gearing up to sunset the Social Club and launch a new platform. Today the new changes to the Rockstar Games websites brought a new change to the naming scheme of the Social Club to the 'Rockstar Games Platform''. pic.twitter.com/XYVhd1xXtc