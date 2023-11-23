GTA 6'nın fragmanı yaklaşırken olay iddia: Rockstar Games, Social Club'ın ismini mi değiştiriyor?

GTA 6 olarak isimlendirileceği düşünülen Rockstar Games yapımı yeni Grand Theft Auto serisi oyununun fragmanı önümüzdeki ay yayınlanacak. Ancak bir iddiya göre Rockstar, GTA 6 fragmanı öncesinde, Social Club adını silecek gibi görünüyor.

"SOCİAL CLUB" YERİNE "ROCKSTAR GAMES" İSMİ

İddiaya göre önümüzdeki ay yayınlanacak GTA 6 fragmanından önce Rockstar Games, Social Club hizmetinin adını değiştirecek ve "Social Club" yerine "Rockstar Games" ismini kullanmaya başlayacak.

Artık Social Club olarak adlandırılmayacak yeni hizmette Social Club'ın tüm özelliklerinin var olacağı da öne sürülenler arasında.

Rockstar ile ilgili haberleriyle tanınan "Ben" isimli bir Twitter kullanıcısı ise "Rockstar Social Club" teriminin Rockstar'ın resmi web sitesinden neredeyse tamamen kaldırıldığını iddia etti.

It may appear Rockstar Games are gearing up to sunset the Social Club and launch a new platform. Today the new changes to the Rockstar Games websites brought a new change to the naming scheme of the Social Club to the 'Rockstar Games Platform''. pic.twitter.com/XYVhd1xXtc — Ben (@videotechuk_) November 20, 2023

Kullanıcı, paylaştığı gönderisinde ise şu ifadeleri kullandı:

"Rockstar Games Social Club'ı kapatmaya ve yeni bir platform açmaya hazırlanıyor gibi görünüyor. Bugün Rockstar Games web sitelerinde yapılan yeni değişiklikler, Social Club'ın isimlendirme şemasına 'Rockstar Games Platform' olarak yeni bir değişiklik getirdi."

Most of the Social Club mentions are gone, completely. An end of an era. pic.twitter.com/5eIN1dNwSX — Ben (@videotechuk_) November 20, 2023

"Social Club'tan bahsedenlerin çoğu tamamen gitti. Bir dönemin sonu."

"SOCİAL CLUB MEMBERS" GİTTİ, "ROCKSTAR GAMES MEMBERS" GELDİ

PCGamer ise konuyla ilgili haberinde web sitesindeki "Social Club members" ifadelerinin "Rockstar Games members" ile değiştirildiğini, resmi web sitesinin giriş sayfasında Social Club logosunun artık olmadığını, sadece Rockstar logosunun olduğunu yazdı.

Habere göre sitede, şu anki gibi "Rockstar Games web sitesinde ilerlemenizi takip edin" yazmadan önce şöyle yazıyordu:

"İster Grand Theft Auto V'i keşfediyor olun, ister Red Dead Redemption 2 dünyasında geziniyor olun, Rockstar Games Social Club'daki ilerlemenizi takip edin."

Bizzat Rockstar Games tarafından konuyla ilgili resmi açıklamalar yapılmasa da konuyla ilgili iddialar son derece dikkat çekici. İddiaların doğru olup olmadığını ise GTA 6'nın resmi lansmanıyla birlikte öğreneceğiz gibi duruyor.





