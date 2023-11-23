HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. GTA 6'nın fragmanı yaklaşırken olay iddia: Rockstar Games, Social Club'ın ismini mi değiştiriyor?

GTA 6'nın fragmanı yaklaşırken olay iddia: Rockstar Games, Social Club'ın ismini mi değiştiriyor?

23.11.2023 14:36 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rockstar Games'in, önümüzdeki ay yayınlanacak GTA 6 fragmanından önce, Social Club hizmetinin adını değiştireceği iddia edildi. İddiaya göre yeni hizmette Social Club'ın tüm özellikleri var olacak ancak artık Social Club olarak adlandırılmayacak.

GTA 6'nın fragmanı yaklaşırken olay iddia: Rockstar Games, Social Club'ın ismini mi değiştiriyor?

GTA 6 olarak isimlendirileceği düşünülen Rockstar Games yapımı yeni Grand Theft Auto serisi oyununun fragmanı önümüzdeki ay yayınlanacak. Ancak bir iddiya göre Rockstar, GTA 6 fragmanı öncesinde, Social Club adını silecek gibi görünüyor.

"SOCİAL CLUB" YERİNE "ROCKSTAR GAMES" İSMİ

İddiaya göre önümüzdeki ay yayınlanacak GTA 6 fragmanından önce Rockstar Games, Social Club hizmetinin adını değiştirecek ve "Social Club" yerine "Rockstar Games" ismini kullanmaya başlayacak.

Artık Social Club olarak adlandırılmayacak yeni hizmette Social Club'ın tüm özelliklerinin var olacağı da öne sürülenler arasında.

Rockstar ile ilgili haberleriyle tanınan "Ben" isimli bir Twitter kullanıcısı ise "Rockstar Social Club" teriminin Rockstar'ın resmi web sitesinden neredeyse tamamen kaldırıldığını iddia etti.

Kullanıcı, paylaştığı gönderisinde ise şu ifadeleri kullandı:

"Rockstar Games Social Club'ı kapatmaya ve yeni bir platform açmaya hazırlanıyor gibi görünüyor. Bugün Rockstar Games web sitelerinde yapılan yeni değişiklikler, Social Club'ın isimlendirme şemasına 'Rockstar Games Platform' olarak yeni bir değişiklik getirdi."

"Social Club'tan bahsedenlerin çoğu tamamen gitti. Bir dönemin sonu."

"SOCİAL CLUB MEMBERS" GİTTİ, "ROCKSTAR GAMES MEMBERS" GELDİ

PCGamer ise konuyla ilgili haberinde web sitesindeki "Social Club members" ifadelerinin "Rockstar Games members" ile değiştirildiğini, resmi web sitesinin giriş sayfasında Social Club logosunun artık olmadığını, sadece Rockstar logosunun olduğunu yazdı.

Habere göre sitede, şu anki gibi "Rockstar Games web sitesinde ilerlemenizi takip edin" yazmadan önce şöyle yazıyordu:

"İster Grand Theft Auto V'i keşfediyor olun, ister Red Dead Redemption 2 dünyasında geziniyor olun, Rockstar Games Social Club'daki ilerlemenizi takip edin."

Bizzat Rockstar Games tarafından konuyla ilgili resmi açıklamalar yapılmasa da konuyla ilgili iddialar son derece dikkat çekici. İddiaların doğru olup olmadığını ise GTA 6'nın resmi lansmanıyla birlikte öğreneceğiz gibi duruyor.

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Gazze’de ateşkes çağrısı' istenen MIKTA Parlamento Başkanları Toplantısı’nın ortak bildirisi Avusturalya engeline takıldı'Gazze’de ateşkes çağrısı' istenen MIKTA Parlamento Başkanları Toplantısı’nın ortak bildirisi Avusturalya engeline takıldı
Ali Babacan'dan yüzde 50+1 çıkışı! 'Gelin, bu sistemi değiştirelim'Ali Babacan'dan yüzde 50+1 çıkışı! 'Gelin, bu sistemi değiştirelim'
Depresyonda mıyım?Depresyonda mıyım?
Anahtar Kelimeler:
Rockstar Games gta 6
En Çok Okunan Haberler
Merkez Bankası faiz kararı belli oldu

Merkez Bankası faiz kararı belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan bankalara ret!

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan bankalara ret!

Sosyal medyadan paylaştı! Kılıçdaroğlu ile yapılan anlaşmanın ilk kez fotoğrafları ortaya çıktı

Sosyal medyadan paylaştı! Kılıçdaroğlu ile yapılan anlaşmanın ilk kez fotoğrafları ortaya çıktı

Ankara’da komşuların gürültü kavgasında katliam: 2’si çocuk 5 kişi öldü…

Ankara’da komşuların gürültü kavgasında katliam: 2’si çocuk 5 kişi öldü…

Elini öpmesi tartışma yaratmıştı! Özel'den Pervin Chakar açıklaması

Elini öpmesi tartışma yaratmıştı! Özel'den Pervin Chakar açıklaması

Öfkeden gözü dönen kadın, güzellik merkezini bu hale getirdi!

Öfkeden gözü dönen kadın, güzellik merkezini bu hale getirdi!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İndirim izdiham yarattı! Hediye paketi için bile kavga ettiler

İndirim izdiham yarattı! Hediye paketi için bile kavga ettiler

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Müziğin ritmine kapıldı! Sokak ortasında spagat açıp dans etti

Müziğin ritmine kapıldı! Sokak ortasında spagat açıp dans etti

Evini basıp yüzüne deterjan atarak gözlerini kör etti

Evini basıp yüzüne deterjan atarak gözlerini kör etti

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.