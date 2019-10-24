HABER

GTÜ'den tarihi ilçelere proje desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 11:06 | Son Güncelleme

GTÜ Mimarlık Bölümünden öğrenci ve öğretim üyelerinden oluşan 47 kişilik ekip, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, 19 tarihi yapının belgelenmesi ve korunarak yeniden turizme kazandırılması için rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlıyor - GTÜ Mimarlık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Elif Özlem Aydın: - "Düzce, Kocaeli, Bursa ve İstanbul'da tarihi dokuların belgelenmesi ve korunarak yaşatılması konusunda 2002 yılından bu yana alan çalışmaları yürütüyoruz" - "Tarihi yapıların belgelenmesi ve restorasyon projelerinin hazırlanması çok kıymetli. Ülkemiz çok büyük bir kültürel miras potansiyeline sahip"

KOCAELİ (AA) - ŞENGÜL AZBAY - Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Mimarlık Bölümü tarafından, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 19 tarihi yapının belgelenmesi ve yeniden turizme kazandırılması için rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanıyor.

GTÜ Mimarlık Fakültesince Düzce'nin Konuralp beldesi, Kocaeli'nin Dilovası, Gebze ve Darıca, Bursa'nın Orhaneli, İstanbul'un ise Üsküdar ve Beykoz ilçelerinde tarihi yapıların kayıt altına alınması için çalışmalar yürütüldü.

Eyüpsultan'da da saha çalışmalarını tamamlayan 41 lisans ve yüksek lisans öğrencisiyle 6 öğretim üyesi, GTÜ Kültürel Mirası Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde 19 tarihi yapının plan, kesit, görünüş ve detay çizimlerini içeren rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerini hazırlamaya başladı.

GTÜ Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elif Özlem Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu çalışmanın altyapısını eylül ayından itibaren Eyüpsultan Belediyesi Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu ile hazırladıklarını belirterek, alan çalışmasının 7-12 Ekim'de Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in ev sahipliğinde gerçekleştirildiğini bildirdi.

- "Koruma alanında geleceğin uzmanlarını yetiştiriyoruz"

Düzce, Kocaeli, Bursa ve İstanbul'da, tarihi dokuların belgelenmesi ve korunarak yaşatılması konusunda 2002 yılından bu yana alan çalışmaları yürüttüklerini aktaran Aydın, şunları söyledi:

"Toplumda kültürel mirasın korunmasında farkındalık yaratıyoruz. Tarihi yapıların, belgelenmesi ve restorasyon projelerinin hazırlanması çok kıymetli. Ülkemiz çok büyük bir kültürel miras potansiyeline sahip. Biz bu koruma alanında hem üniversitelerin mimarlık bölümleri, hem yerel yönetimler hem Kültür ve Turizm Bakanlığı ile entegre çalışmalar yaparak, bu kültürel mirasın korunmasına destek olmak amacıyla bütün lisans ve lisansüstü derslerimizi kurguladık. Bu konuda hem Bakanlığa hem de yerel yönetimlere destek veriyoruz. Öğrencilerimiz mezun olduğunda koruma uzmanı olabiliyorlar. Koruma alanında geleceğin uzmanlarını yetiştiriyoruz."

- "Sokak sağlıklaştırma projeleri de hazırlanacak"

Aydın, projenin Eyüpsultan'ın kültürel mirasına sağlayacağı katkıya değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu proje kapsamında Cami Kebir Sokak'taki Tarihi Oyuncakçılar Çarşısı'nın belgelenerek canlandırılma projeleri, İslam Bey, Kalenderhane, Feshane, Çömlekçiler ve Halit Paşa Caddelerindeki konak ve sivil mimarlık örneği niteliğindeki 19 tarihi yapının restorasyon projeleriyle bu dokularda sokak sağlıklaştırma projeleri de hazırlanacak. Hazırlanan projelerle ulusal veya uluslararası kalkınma ajanslarına uygulama için fon başvurusunda bulunulacak. Eyüpsultan'ın kültürel miras potansiyeli belgelenerek bu mirasın özgün mimari özelliklerini koruyan uygun restorasyon teknikleriyle yeniden işlevlendirme projeleri hazırlanacak. Bu projelerin uygulanması Eyüpsultan'ın özgün tarihi dokusunun korunarak kültür turizmindeki rolünü arttıracak."

Tarihi ilçelerde, bu tür projelerin yapılmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Aydın, tarihi merkezlerdeki kültürel mirasın belgelenmesi ve korunmasının, bu merkezlerde ekonominin canlanmasına da katkılar sunduğunu anlattı.

- "Eyüpsultan, bu alanda çok az çalışılmış bir semt"

Dr. Öğretim Üyesi Mine Topçubaşı da projenin 1 yıl içinde tamamlanmasının hedeflendiğini belirterek, bu tür çalışmaları çok önemsediklerini, üniversitelerin topluma her alanda faydalı olmasını istediklerini söyledi.

Öğrencilere verdikleri uygulamalı eğitimlerin çok kıymetli olduğuna işaret eden Topçubaşı, "Alan çalışmalarımızı tamamladık. Sokak sağlıklaşmayla alakalı alan çalışmalarımız kısmen devam edecek. Yüksel lisans çalışmaları daha yeni başlıyor. Eyüpsultan, bu alanda çok az çalışılmış bir semt ve çok kıymetli bir semt. Manevi olarak bizim için çok anlamları olan bir semt. Dolayısıyla Eyüpsultan'da bu tür çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu çalışmalar, 19 tane tek yapının uygulama projesinin altlığının hazırlanmış olması anlamına geliyor. 5 sokağın sağlıklaştırmasıyla ilgili de 5 projenin ortaya çıkması söz konusu. Bunun dışında yüksek lisans ve doktora çalışmalarımız da tekrar uygulamaya yönelik olacak. Oradan da 3 tane proje çıkmış olacak." diye konuştu.

PARTNERKadınların haz noktalarıKadınların haz noktaları
Lisenin spor salonu inşaatı atıl kaldı Lisenin spor salonu inşaatı atıl kaldı 
Ruh sağlığında masalla terapi dönemiRuh sağlığında masalla terapi dönemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eyüpsultan GTÜ istanbul Kocaeli

En Çok Okunan Haberler

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

Firari eski belediye başkanı Ankara'da yakalandı!

Firari eski belediye başkanı Ankara'da yakalandı!

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

Erdal Aksünger'den tepki çeken PYD açıklaması!

Erdal Aksünger'den tepki çeken PYD açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
THY İtalya'daki grev nedeniyle bazı seferlerini iptal etti

THY bazı seferlerini iptal etti

TEM otoyolu gişelere meyve yüklü kamyon çarptı

TEM'de korkunç kaza! Gören inanamadı

MHP’li Yalçın’dan oğlu Turan İlteber Yalçın'ın ölümü sonrası ilk açıklama

MHP’li Yalçın’dan oğlunun ölümü sonrası ilk açıklama

Sultangazi'de pompalı tüfekle dehşet saçtı! O anlar kamerada

Sultangazi'de pompalı tüfekle dehşet saçtı! O anlar kamerada

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Son dakika: Kırmızı listedeki Servet Aydın ve Söylemez Yaşar etkisiz hale getirildi

Kırmızı listedeki teröristler etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.