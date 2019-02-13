"Guaido mahkemelerde hesap verecek"

CARACAS (AA) - Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, kendisini geçici başkan ilan eden Juan Guaido'nun er ya da geç mahkemelerde hesap vereceğini söylerken, muhalif liderin aksine Filistin davasına desteğini de yineledi.

Maduro, Lübnan'da yayın yapan El Mayadeen kanalına verdiği röportajda, Guaido'nun ülkeyi bölmeye ve ABD Başkanı Donald Trump'ı Venezuela'ya müdahale etmesi için iknaya çalıştığını belirtti.

Olası bir müdahale konusunda ABD'yi uyaran Maduro, "Eğer Amerikan imparatorluğu, bölgemizdeki bir palmiye yaprağına bile dokunmaya cesaret ederse, bu yeni bir Vietnam'a dönüşür." dedi.

- "Er ya da geç mahkemelerde hesap vermek zorunda kalacak"

Kendisini geçici başkan ilan eden Guaido'ya da yargı uyarısı yapan Maduro, "Siyasetin bir oyun olduğuna, anayasayı ve yasaları ihlal edebileceğine inanan bu kişi, er ya da geç mahkemelerde hesap vermek zorunda kalacak." ifadesini kullandı.

- Filistin vurgusu

İslam ve Arap dünyasını Venezuela'ya destek vermeye çağıran Maduro, "kendisini Filistinli hissettiğini" belirterek, "Venezuela'nın, Filistin'in bağımsızlığı, halkının kendi kendini yönetme ve barış içinde yaşama hakkıyla olan dayanışmasının süreceğini" dile getirdi.