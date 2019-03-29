Guantanamo'da hapis yatmış Taliban yöneticileri ABD ile müzakere masasında

ABD'nin Afganistan'ı 2001'de işgali sırasında kelepçelenerek Guantanamo'ya gönderilen, daha sonra serbest bırakılan Mullah Hayirullah Hairkhva, yaptığı açıklamada, "Guantanamo'da kaldığımız zamanlarda buraya haksız yere getirildiğimiz ve bir gün serbest bırakılacağımızı düşünürdük. Fakat hiçbir zaman onlarla müzakerelerin olacağı ve onlarla aynı masaya oturacağımızı düşünmedim." ifadelerini kullandı.

ABD'nin The New York Times gazetesinde yer alan habere göre, Katar'ın başkenti Doha'da şubat sonunda Taliban ile ABD arasında düzenlenen barış görüşmelerinin beşincisine, 2014'te Guantanamo tutukevinden takas sonucu serbest bırakılan beş kişi Taliban'ı temsilen katıldı.

ABD heyeti ile görüşmelerinin ardından Hairkhva, müzakereler sırasında kendi kişisel sorunlarının hiç aklına gelmediğini belirterek, "Masanın karşısında kimin oturduğunu ve bana ne yaptığını düşünmedim." dedi.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, beşinci kez çıktığı barış turunda şubat sonunda Taliban temsilcileriyle Katar'ın başkenti Doha'da görüşmüştü.

Görüşmelerde ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi ve Taliban'ın diğer terör örgütleriyle ilişkisinin kesilmesi konuları ele alınmıştı.

Afganistan İcra Kurulu Başkanlığı Sözcü Yardımcısı Umid Maisam, Taliban ile ABD temsilcileri arasında görüşmelerin iyi geçtiğini açıklamıştı.

- Taliban ile barış süreci

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük bir tehdit unsuru olan Taliban, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini devam ettiriyor.

Bazı bölgeleri Taliban'ın kontrolündeki ülkede ciddi güvenlik sorunu bulunuyor.

Afganistan hükümeti, geçen yıllarda birçok kez Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etti ve bu kapsamda Barış Konseyi kurulmasına karşın bir sonuca ulaşılamadı.

Hamid Karzai'nin devlet başkanlığı döneminde, Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu.

Ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tablosu ve bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti. Ofis bir aydan kısa bir süre sonra kapanmış ve böylece barış müzakereleri de ertelenmişti.

