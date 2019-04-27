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"Guantanamo'daki hapishane yaşlanan mahkumlar için bakımevine dönebilir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 21:31 | Son Güncelleme

New York Times'ın haberine göre, ABD'nin yurt dışında yakaladığı terör şüphelilerini topladığı Guantanamo tutukevinin yakında yaşlanan mahkumlar için bir "bakımevi" halini alabileceği uyarısında bulunan askeri yetkililer, Pentagon'a bir an önce hapishaneyle ilgili politika belirleme çağrısı yaptı

ABD'nin yurt dışında yakaladığı terör şüphelilerini topladığı Guantanamo tutukevinin yaşlanan mahkumlar için yakında bir "bakımevi" halini alabileceği, bu nedenle Pentagon'un bir an önce hapishaneyle ilgili politika belirlemesi gerektiği ifade edildi.

Amerikan New York Times gazetesinin "Bakımevi olarak Guantanamo Körfezi" başlığıyla yayımladığı haberde, terör şüphelilerinin toplandığı hapishaneye yönelik bir an önce politika belirlenmesi gerektiği, aksi halde buranın yaşlanan mahkumlar için bir bakımevi halini alacağı belirtildi.

Hapishanede 40 mahkumun bulunduğu bildirilen haberde, mahkumların işkence sonrası yaşadıkları psikolojik ve fiziksel sıkıntılar nedeniyle ilerleyen yaşlarda böbrek yetmezliği, uyku apnesi, demans ve yürüme zorluğu gibi sağlık sorunları yaşayabileceği kaydedildi.

- Akıllarda soru işaretleri var

Haberde görüşlerine yer verilen Guantanamo tutukevinin komutanı John C. Ring, "Amerika tutukevi hakkındaki politikalarını değiştirmediği müddetçe bir noktada burada bakımevi hizmeti vermeye başlayacağız." ifadesini kullandı.

Bazı tutukluların şimdiden orta yaşlı olduğunu ve yüksek tansiyon, kolesterol, diyabet gibi sıkıntılar yaşamaya başladığını belirten askeri yetkililer de bu kişilerin sağlık hizmetlerini nasıl alacağı, bunun sağlanıp sağlanmayacağı ya da Kongrenin bunun için ne kadar bütçe ayıracağı konusunda kafalarında soru işaretleri olduğunu kaydetti.

Askeri yetkililer, Guantanamo'da hem tutuklular hem de burada görev yapan askerlerin sağlığıyla ilgilenen doktorlar olsa da geriatri ya da hafifletici bakım alanında uzman doktorlarının olmadığına dikkati çekti.

Haberde, Pentagon'un bir an önce buradaki mahkumların durumu için bir yol haritası çizmesi gerektiği vurgulandı.

- Guantanamo bilmecesi

Eski ABD Başkanı Barack Obama, 2001 yılındaki 11 Eylül saldırıları sonrası ABD'nin yurt dışında yakalayıp tutukladığı terör şüphelilerini topladığı Guantanamo tutukevini kapatmayı taahhüt etmişti.

Obama, en son Ocak 2017'nin başlarında, görevi Donald Trump'a devretmeden hemen önce Guantanamo'dan tutuklu nakletmiş ve hapishanede 40 kişi kalmıştı.

Trump, seçim kampanyası sırasında birçok insan hakları ihlallerinin de söz konusu olduğu tartışmalı tutukevini kapatmayacağını açıklamıştı.

Guantanamo, son dönemde de Suriye'de ele geçirilen terör örgütü DEAŞ mensuplarının nakledileceği iddialarıyla gündeme gelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
askeri yetkililer Guantanamo Pentagon

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