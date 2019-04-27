"Guantanamo'daki hapishane yaşlanan mahkumlar için bakımevine dönebilir"

ABD'nin yurt dışında yakaladığı terör şüphelilerini topladığı Guantanamo tutukevinin yaşlanan mahkumlar için yakında bir "bakımevi" halini alabileceği, bu nedenle Pentagon'un bir an önce hapishaneyle ilgili politika belirlemesi gerektiği ifade edildi.

Amerikan New York Times gazetesinin "Bakımevi olarak Guantanamo Körfezi" başlığıyla yayımladığı haberde, terör şüphelilerinin toplandığı hapishaneye yönelik bir an önce politika belirlenmesi gerektiği, aksi halde buranın yaşlanan mahkumlar için bir bakımevi halini alacağı belirtildi.

Hapishanede 40 mahkumun bulunduğu bildirilen haberde, mahkumların işkence sonrası yaşadıkları psikolojik ve fiziksel sıkıntılar nedeniyle ilerleyen yaşlarda böbrek yetmezliği, uyku apnesi, demans ve yürüme zorluğu gibi sağlık sorunları yaşayabileceği kaydedildi.

- Akıllarda soru işaretleri var

Haberde görüşlerine yer verilen Guantanamo tutukevinin komutanı John C. Ring, "Amerika tutukevi hakkındaki politikalarını değiştirmediği müddetçe bir noktada burada bakımevi hizmeti vermeye başlayacağız." ifadesini kullandı.