Guardian: İngiltere ve Galler'de 2000'den bu yana aile içi şiddet, terör saldırılarından 15 kat fazla can aldı

İngiliz Guardian gazetesi, İngiltere ve Galler'de resmi verilere göre 2000-2018 yılları arasında "terör saldırılarında" 126 kişinin hayatını kaybettiğini, aile içi şiddet kategorisinde değerlendirilen cinayetlerde yaşamlarını yitirenlerin sayısının ise 1870 olduğunu yazdı.

Aile içi şiddet sonucu öldürülenlerün birkaç istisna hepsi kadın.

İngiltere ve Galler'de ayrıca her yıl 400 civarında kadının ve bazen çocuğun aile içi şiddet nedeniyle intihar ettiği tahmin ediliyor.

Galler Partisi Plaid Cymru'nun İçişleri Sözcüsü Liz Saville Roberts, "200'den bu yana çoğu kadın 6 bini aşkın insanın aile içi şiddet sonucu öldürülmüş ya da intihar etmiş olması şok edici ve utanç verici bir durum" diye konuştu.

Londra Emniyet Müdürlüğü, aile içi şiddete ayırdığı bütçeyi açıklamıyor.

Fakat bazı kampanya grupları söz konusu bütçenin son yıllarda kesintiye uğradığını düşünüyorlar.

Buna karşılık "terörle mücadele" için istihbarat ve güvenlik servislerine ayrılan yıllık bütçenin 2 milyar 600 milyon sterlin olduğu biliniyor.