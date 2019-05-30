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Zirveye katılma kararı buzları eritecek mi?

30.05.2019 13:39 | Son Güncelleme

İngiltere'de yayımlanan The Guardian gazetesi, Katar ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerde buzların eriyebileceğini yazdı.

Zirveye katılma kararı buzları eritecek mi?

Gazeteye göre bugün Mekke'de düzenlenecek Körfez İşbirliği Konseyi'ne Katar'ın da katılması, ABD tarafından desteklenen bir yakınlaşma olabilir.

Suudi Arabistan bugünkü zirveye Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Es Sani'yi davet etmişti. Katar ise Başbakan Abdullah bin Nasır Es Sani'nin katılmasına karar vermişti.

Guardian Diplomasi Editörü Patrick Wintour'a göre bu katılım, Suudi Arabistan'ın Katar'a uyguladığı ablukadan sonra iki ülke arasındaki en büyük yakınlaşma olacak.

İki ülke arasında iki yıl önce zirveye ulaşan anlaşmazlıklar nedeniyle Suudi Arabistan, bazı Arap ülkelerini de yanına alarak Katar'a çok sayıda yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Bu zirve, iki ülke arasında son iki yıldaki en üst seviyeli temas olacak.

Pazartesi günü Katarlı diplomatları taşıyan bir uçağın Suudi Arabistan'a gelmesine ilk defa izin verildi. Suudi hava sahası da iki yıldır Katar uçaklarına kapalı bulunuyor.

Katar, İran'la nükleer anlaşmanın iptal edilmesine de karşı çıkıyordu. Fakat Guardian editörü Wintour'a göre Katar, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'ın izole edilmesi" talebine burun kıvırarak Trump'ı uzaklaştırmak istemiyor.

Wintour ABD'nin bir süredir Katar ve Suudi Arabistan'a aralarındaki farklılıkları bir kenara koyup uzlaşmaları konusunda baskı yaptığını aktarıyor fakat bu zirvede buzların erimesinin iki ülkenin kapsamlı bir şekilde yakınlaşması anlamına gelmeyeceğini de vurguluyor.


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Anahtar Kelimeler:
Guardian Katar Mekke Suudi Arabistan

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