HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Guatemala’daki Fuego Yanardağı faaliyete geçti! Şimdiden 6 kilometre yol kat etti

Guatemala’daki Fuego Yanardağı faaliyete geçti! Şimdiden 6 kilometre yol kat etti

24.09.2021 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Guatemala Ulusal Volkanoloji Enstitüsü (Insivumeh), 3 bin 763 metre yüksekliğindeki Fuego Yanardağının faaliyete geçtiğini açıklarken, yanardağdan akan lavların şimdiden 6 kilometre yol kat ettiğini aktardı.

Guatemala’daki Fuego Yanardağı faaliyete geçti! Şimdiden 6 kilometre yol kat etti

Orta Amerika ülkesi Guatemala’nın ünlü ve turistik kentlerinden Antigua'nın yaklaşık 16 kilometre batısında yer alan Fuego Yanardağı faaliyete geçti. Guatemala Ulusal Volkanoloji Enstitüsü (Insivumeh) tarafından yapılan açıklamada, 3 bin 763 metre yüksekliğindeki Fuego Yanardağının faaliyete geçtiği, kül ve lav püskürtmeye devam ettiği aktarılırken, yanardağdan akan lavların şimdiden 6 kilometre yol kat ettiğini bildirildi.

TAHLİYELER HENÜZ BAŞLAMADI

Enstitü, Ulusal Afet Önleme Koordinasyonuna (Conred) uyarı seviyesini artırmasını ve özellikle Ceniza, Taniluya ve Trinidad kanyonlarına yakın yerleşim yerlerinde gerekli önlemleri almasını tavsiye etti. Sivil Savunma Kurumu Sözcüsü David de Leon yaptığı açıklamada, yanardağın faaliyet gelişimini izlediklerini ancak bölgede tahliye yapılmasına henüz gerek duymadıklarını açıkladı.

EN SON 2018'DE FAALİYETE GEÇMİŞTİ

Ülkenin başkenti Guatemala’ya 45 kilometre uzaklıkta bulunan Fuega Yanardağından çıkan duman ve kül kitlesi şehrin bazı noktalarından görüldüğü açıklandı. Guatemala’nın üç aktif yanardağından biri olan Fuega Yanardağında en son 3 Haziran 2018’de büyük bir patlama yaşanmış ve çevrede yaşayan 431 kişi hayatını kaybetmişti.

La Palma’da felaket! Akan lavlar havuzu doldurdu, 320 ev kül olduLa Palma’da felaket! Akan lavlar havuzu doldurdu, 320 ev kül oldu

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oltasına takıldı, sosyal medyadan gören aradıOltasına takıldı, sosyal medyadan gören aradı
PARTNER"Burnum estetik, bana niye benzesin?""Burnum estetik, bana niye benzesin?"
ABD'de dikkat çeken açıklama: Son büyük varyant olabilirABD'de dikkat çeken açıklama: Son büyük varyant olabilir
Anahtar Kelimeler:
Guatemala
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla ilgili çarpıcı açıklama

Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla ilgili çarpıcı açıklama

Davutoğlu'nun ziyaretinde gergin anlar: Kime konuşuyorsun 10 kişi var

Davutoğlu'nun ziyaretinde gergin anlar: Kime konuşuyorsun 10 kişi var

Henüz 5 günlük evlilerdi! Yeni evli çiftin kavgası kanlı bitti

Henüz 5 günlük evlilerdi! Yeni evli çiftin kavgası kanlı bitti

Aleyna Tilki Türkiye'den ayrıldı! "Ben gidiyorum hoşça kalın"

Aleyna Tilki Türkiye'den ayrıldı! "Ben gidiyorum hoşça kalın"

ABD'de dikkat çeken açıklama: Son büyük varyant olabilir

ABD'de dikkat çeken açıklama: Son büyük varyant olabilir

23 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

23 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

''Seks oyunu sırasında boğuldu'' demişti, boğarak öldürmüş

''Seks oyunu sırasında boğuldu'' demişti, boğarak öldürmüş

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

1 değil, 2 değil... Tam 211 kez basıldılar

1 değil, 2 değil... Tam 211 kez basıldılar

Uyarı Avrupa'dan geldi! Telefonlarınızı çöpe atın

Uyarı Avrupa'dan geldi! Telefonlarınızı çöpe atın

Eşini başından vurdu, "İntihar etti" diyerek kucağında taşıdı!

Eşini başından vurdu, "İntihar etti" diyerek kucağında taşıdı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.