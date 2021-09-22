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La Palma’da felaket! Akan lavlar havuzu doldurdu, 320 ev kül oldu

22.09.2021 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya'nın güneybatısında Kanarya Adaları bölgesindeki La Palma Adası'nda 50 yıl sonra aktif hale gelen Cumbre Vieja Yanardağı'ndaki patlamalar şiddetini artırarak devam ediyor. 4. gününe giren patlamalardan dolayı 6 bin kişi tahliye edildi, 400 hektarlık tarım alanı ve 320 ev yandı, 400 milyon avroluk maddi hasar oluştu. Öte yandan yanardağdan akan lavlar, ulaştığı yerleşim yerindeki bir havuzu doldurdu.

Kanarya Adaları grubundaki en küçük adalardan biri olan ve volkanik bir coğrafyaya sahip La Palma'da, Cumbre Vieja Yanardağı'ndaki patlamalardan dolayı bölgeden tahliye edilenlerin sayısı 6 bini geçti.

YÜKSEKLİĞİ 6 METREYİ BULDU

Yerel yönetim kaynakları, 19 Eylül'den bu yana aktif durumda olan yanardağdan lav akışının ortalama yüksekliğinin 6 metreyi bulduğunu ve şimdiye kadar günde 6 bin ila 9 bin ton kükürt dioksit yayıldığını belirtti.

Denize doğru ilerleyen lavlar şimdiye kadar 320 evi yakıp geçerken, bölgede sadece 4 günde oluşan maddi hasarın 400 milyon avroyu bulduğu kaydedildi.
Yanardağ çevresindeki, 300'ü muz ağaçları olmak üzere şimdiye kadar toplam 400 hektarlık tarım alanının yandığı bildirildi.

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Patlamanın ardından çatlaklardan akan lavlar yerleşim yerlerinde ilerleyişini sürdürürken, adanın daha yoğun nüfuslu kıyılarına yaklaştı. Lavlar, ulaştığı bir evin havuzunu doldururken, bahçedeki ağacı da tutuşturdu.

OKULLAR KAPANDI

Adada 7 yol trafiğe tamamen kapatılırken, lavların akış yönünde bulunan 4 ilçede okullarda eğitim öğretime ara verildi. Bölge halkı, her geçen gün endişelerinin arttığı ve duygularının paniğe dönüşmeye başladığı yönünde basına açıklama yaptı.
Bölgedeki yardım, kurtarma ve kontrol çalışmalarına Askeri Acil Müdahale Birliği, 30 araç ve 67 personel ile destek veriyor.

Diğer yandan Kanarya Adaları Volkanik Araştırmalar Enstitüsü, Cumbre Vieja Yanardağı'ndaki patlamaların 24 ile 84 gün arasında sürmesinin öngörüldüğünü açıkladı.

Enstitü yetkilileri, yanardağın barındırdığı magma miktarının 17 ila 20 milyon metreküp arasında olduğunun tahmin edildiği bilgisini paylaştı. Lavların günlük ortalama 700 metre ilerlediğini belirten uzmanlar, mevcut şartlarda lavların denize ulaşmasının iki hafta sürebileceğini ifade etti.

Uzmanlar, lavların denize dökülmesi halinde şiddetli patlamaların olacağı ve kimyasal reaksiyonlardan çıkacak gazların bölge halkı için tehlike arz edeceği uyarısında bulundu.

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FELAKET BÖLGESİ İLAN EDİLECEK

İspanya'daki sol koalisyon hükümeti de La Palma'nın felaket bölgesi ilan edileceği ve gerekli yardımların kısa sürede ulaştırılacağı açıklamasında bulundu.
Kral 6. Felipe'nin de yarın bölgeye giderek, çalışmalar hakkında bilgi alıp, yetkililerle görüşeceği bildirildi.

Cumbre Vieja yanardağının aktif duruma geçmesinden önceki bir haftalık sürede bölgede 21 binden fazla deprem meydana gelmişti. İspanya'da en son yanardağ patlaması 1971 yılında, La Palma Adası'nın güneyindeki Teneguia Yanardağı'nda olmuştu.

LA PALMA'DAKİ FELAKETTEN GÖRÜNTÜLER

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Anahtar Kelimeler:
İspanya
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