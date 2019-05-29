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Guatemala'da göçmen kaçakçılığı çetesi çökertildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 20:54 | Son Güncelleme

Guatemala'da göçmen kaçakçılığı çetesi çökertildi

GUATEMALA (AA) - Guatemala'da 10 milyon dolarlık (yaklaşık 60,2 milyon lira) vurgun yaptığı belirlenen göçmen kaçakçılığı çetesi çökertildi.

Yetkililer, Guatemala'yı ziyaret eden ABD İç Güvenlik Bakan Vekili Kevin McAleenan ile göç ve insan kaçakçılığıyla ilgili bir anlaşmanın imza töreni sırasında yaptığı açıklamada, göçmen kaçakçılığı yapan büyük bir çetenin çökertildiğini bildirdi.

Söz konusu operasyonun ABD İç Güvenlik Soruşturmalarının desteğiyle düzenlendiğini belirten yetkililer, Orta ve Güney Amerika'dan gelen 800 kadar göçmeni sınırdan Meksika'ya sokan çeteden 9 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Çete üyelerinin göçmenlerden kişi başı 11 bin dolar (66 bin lira) ila 12 bin dolar (72 bin lira) aldıkları ve yaklaşık 10 milyon dolarlık vurgun yaptıkları belirlendi.

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