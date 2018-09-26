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Guatemala'dan CICIG Başkanı Velasquez'e yine izin yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 10:11 | Son Güncelleme

Guatemala'dan CICIG Başkanı Velasquez'e yine izin yok

MEKSİKO (AA) - Guatemala'da hükümet, Anayasa Mahkemesinin kararına rağmen yolsuzlukları soruşturan Birleşmiş Milletler (BM) destekli Guatemala Uluslararası Cezasız Kalmayla Mücadele Komisyonu (CICIG) Başkanı Ivan Velasquez'in ülkeye girişine yine izin vermedi.

Devlet Başkanı Yardımcısı Jafeth Cabrera, Anayasa Mahkemesine hukuki başvuruda bulunulduğunu ve Velasquez'in "şimdilik Guatemala'ya girmesine izin verilmeyeceğini" belirtti.

Devlet Başkanı Jimmy Morales de New York'taki BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada CICIG'in anayasayı ve Guatemala hukukunu ihlal ettiğini savundu.

Morales, geçen ayın sonunda yetkisini iptal etme kararı aldığı CICIG'i "yetkisini aşmak, adaleti manipule etmek, masumiyet karinesine ve yargı sürecine saldırmakla" suçladı.

Velasquez için "Adalet ve toplumu siyasileştirerek içişlerine karıştı." ifadelerini kullanan Morales, diğer taraftan da şeffaflık kültürü ve özellikle de yolsuzlukla mücadele konusundaki katkılarından ötürü demokratik kurumların güçlendirilmesi için sağladığı teknik destek için CICIG'e teşekkür etti.

Anayasa Mahkemesi, 16 Eylül'de Velasquez'in Guatemala'ya tekrar kabul edilmesi kararı almıştı. Mahkeme, kararın temyiz edilemeyeceğini duyurmuştu.

Guatemala hükümeti ay başında Guterres'e Velasquez'in ülkeye girmesine izin verilmeyeceği yönündeki kararını aktarmış, sonrasında BM, komisyon başkanının "durum netlik kazanana kadar görevini Guatemala dışından yürütmesine" karar vermişti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Guatemala hükümetinin Orta Amerika ülkesinde yolsuzluk iddialarını soruşturan BM komisyonunun başına yeni bir isim atanması talebini kabul etmemişti.

Morales, geçen ay sonunda CICIG'nin yetkisini yenilemediğini açıklayarak komisyonu, "ideolojik ön yargı ile seçici cezai kovuşturma yürütmekle" suçlamıştı.

Morales'in seçim kampanyasının finansmanı için 800 bin dolardan daha büyük bir miktarı bildirmeyi reddettiği ve partisinin banka hesaplarını gizlediği, ayrıca iş adamlarının, kendisini devlet başkanlığına taşıyan Ulusal Yakınlaşma Cephesine bir milyon dolardan fazla para aktardığı iddia ediliyor.

Hakkındaki iddiaları reddeden Morales, CICIG Başkanı Velasquez'i "istenmeyen adam" ilan etmişti.

Guatemala'da 12 yıl önce BM'nin desteğiyle kurulan CICIG, daha önce ülkenin eski Devlet Başkanı Otto Perez Molina ve eski Devlet Başkanı Yardımcısı Roxan Baldeta'nın yargılanmasında kilit rol üstlenmişti. Molina ve Baldeta, hapis cezalarına çarptırılmıştı.

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Guatemala Uluslararası Cezasız Kalmayla Mücadele Komisyonu (CICI Iván Velásquez

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