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Guatemala'dan CICIG personeline vize engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 22:19 | Son Güncelleme

Guatemala'dan CICIG personeline vize engeli

ESQUIPULAS (AA) - Guatemala hükümetinin, ülkedeki yolsuzlukları soruşturan Birleşmiş Milletler (BM) destekli Guatemala Uluslararası Cezasız Kalmayla Mücadele Komisyonunun (CICIG) bazı personeline vize vermediği, bazı personelin de vizelerini iptal ettiği bildirildi.

CICIG'ten yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanlığı tarafından kendilerine, 3 personelin vizesinin iptal edildiği, 8 personelin ve 2 aile üyesinin vize taleplerinin ise reddedildiğinin bildirildiği belirtildi.

Vize engelinden etkilenenler arasında, Devlet Başkanı Jimmy Morales hakkında iddia edilen seçimlerdeki yasa dışı kampanya finansmanı üzerine soruşturma yapan Kolombiyalı avukat Luis Fernando Orozco ile Morales'in oğlu ve erkek kardeşine yönelik açılan bir davada komisyon üyesi olan diğer bir Kolombiyalı avukat Cesar Rincon'un da olduğu kaydedildi.

CICIG, söz konusu durumu değerlendirdiklerini ifade etti.

Hükümetten konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Morales, ağustos ayı sonunda CICIG'nin yetkisini yenilemediğini açıklayarak komisyonu, "ideolojik ön yargı ile seçici cezai kovuşturma yürütmekle" suçlamıştı.

Guatemala hükümeti geçen ayın başında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, CICIG Başkanı Ivan Velasquez'in ülkeye girmesine izin verilmeyeceği yönündeki kararını aktarmış, sonrasında BM, komisyon başkanının "durum netlik kazanana kadar görevini Guatemala dışından yürütmesine" karar vermişti.

Anayasa Mahkemesi, 16 Eylül'de Velasquez'in Guatemala'ya tekrar kabul edilmesi kararı almıştı. Mahkeme, kararın temyiz edilemeyeceğini duyurmuştu.

Hükümet ise geçen ayın sonunda, Anayasa Mahkemesinin kararına rağmen CICIG Başkanı Ivan Velasquez'in ülkeye girişine yine izin vermemişti.

Guterres, Guatemala hükümetinin, Orta Amerika ülkesinde yolsuzluk iddialarını soruşturan BM komisyonunun başına yeni bir isim atanması talebini kabul etmemişti.

Morales'in seçim kampanyasının finansmanı için 800 bin dolardan daha büyük bir miktarı bildirmeyi reddettiği ve partisinin banka hesaplarını gizlediği, ayrıca iş adamlarının, kendisini devlet başkanlığına taşıyan Ulusal Yakınlaşma Cephesine bir milyon dolardan fazla para aktardığı iddia ediliyor.

Hakkındaki iddiaları reddeden Morales, CICIG Başkanı Velasquez'i "istenmeyen adam" ilan etmişti.

Guatemala'da 12 yıl önce BM'nin desteğiyle kurulan CICIG, daha önce ülkenin Eski Devlet Başkanı Otto Perez Molina ve Eski Devlet Başkanı Yardımcısı Roxan Baldeta'nın yargılanmasında kilit rol üstlenmişti. Molina ve Baldeta, hapis cezalarına çarptırılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Guatemala Uluslararası Cezasız Kalmayla Mücadele Komisyonu (CICI Jimmy Morales

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