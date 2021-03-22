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Gucci'nin patronunu öldürten eski eşi: Maurizio'dan nefret etmedim ama beni sinirlendiriyordu

22.03.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalyan lüks moda evi Gucci'nin patronu Maurizio Gucci'yi kiralık katil tutup öldürtmekten mahkum olan eski eşi Patrizia Reggiani, cinayeti eski eşinden nefret ettiği için değil, onun kendisini "sinirlendirdiği" için planladığını söyledi.

Gucci'nin patronunu öldürten eski eşi: Maurizio'dan nefret etmedim ama beni sinirlendiriyordu

İtalyan lüks moda evi Gucci'nin patronu Maurizio Gucci'yi kiralık katil tutup öldürtmekten mahkum olan eski eşi Patrizia Reggiani, cinayeti eski eşinden nefret ettiği için değil, onun kendisini "sinirlendirdiği" için planladığını söyledi.

Gucci'nin kurucusu Guccio Gucci'nin torunu olan ve 1983-1993 arasında modaevinin başkanlığını yapan Maurizio Gucci, 1995'te 46 yaşındayken Milano'da vurularak öldürülmüştü.

Maurizio Gucci'yi, 1992'de boşandığı eski eşi Patrizia Reggiani tarafından tutulan bir kiralık katilin vurduğu belirlenmişti.

Patrizia Reggiani 1998'de 29 yıl hapse mahkum edilmiş, 18 yıl hapiste kaldıktan sonra 2016'da serbest bırakılmıştı.

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Maurizio Gucci cinayetini yeniden gündeme getiren ise İngiliz yönetmen Ridley Scott'un bu hikayeyi filme çekmesi oldu.

Halen İtalya'da çekimleri süren filmin başrollerinde Lady Gaga ve Adam Driver yer alıyor. "House of Gucci" adlı filmin bu yıl sonuna doğru gösterime girmesi planlanıyor.

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Film çekimleri vesilesiyle yeniden gündeme gelen 72 yaşındaki Patrizia Reggiani, İtalyan Corriere della Sera gazetesinin sorularını yanıtladı.

Maurizio Gucci ile ilk tanıştığında ondan hoşlanmadığını söyleyen Reggiani, bunun nedenini de şöyle açıkladı:

"Gözleri haşlanmış bir balığınkine benziyordu. Onunla birlikte olmaya başlayınca ilk iş kuaföre götürdüm. Briyantinli saçları ve kırık dişi bakılamaz haldeydi."

Reggiani daha sonra ise Gucci'ye aşık olduğunu ve birlikte mutlu olduklarını söyledi. Corriere della Sera muhabiri Andrea Galli'nin, "Evliliğiniz kötüye gitmeye başlayınca bu aşk nefrete mi dönüştü?" şeklindeki sorusuna ise Reggiani şöyle yanıt verdi:

"Nefret yoktu. Maurizio'dan nefret etmiyordum, hiç etmedim. Sorun ona gıcık olmamdı. Beni sinirlendiriyordu. Kasap dükkanına gidip, insan öldürecek birini tanıyıp tanımadığını soruyordum."

Maurizio Gucci

Ridley Scott'ın filminde kendisini Lady Gaga'nın canlandıracak olmasından memnun olduğunu söyleyen Patrizia Reggiani, öte yandan film ekibinin kendisiyle temasa geçmemesinden şikayet etti.

Reggiani geçen haftalarda İtalyan Ansa ajansına yaptığı açıklamada da Lady Gaga'nın kendisiyle tanışmadan bu rolü oynamasından "rahatsız olduğunu" söylemişti.

Lady Gaga'yı beğendiğini ve takdir ettiğini söyleyen Reggiani, "Benimle tanışması bence çok önemli. Patrizia Reggiani onun okuduklarından ve gördüklerinden, ya da ona anlatılanlardan çok daha fazlası. Ben bile hala kendimi keşfetmeye devam ediyorum" demişti.

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