Gucci'nin patronunu öldürten eski eşi: Maurizio'dan nefret etmedim ama beni sinirlendiriyordu

Halen İtalya'da çekimleri süren filmin başrollerinde Lady Gaga ve Adam Driver yer alıyor. "House of Gucci" adlı filmin bu yıl sonuna doğru gösterime girmesi planlanıyor.

Maurizio Gucci cinayetini yeniden gündeme getiren ise İngiliz yönetmen Ridley Scott'un bu hikayeyi filme çekmesi oldu.

Maurizio Gucci'yi, 1992'de boşandığı eski eşi Patrizia Reggiani tarafından tutulan bir kiralık katilin vurduğu belirlenmişti.

Gucci'nin kurucusu Guccio Gucci'nin torunu olan ve 1983-1993 arasında modaevinin başkanlığını yapan Maurizio Gucci, 1995'te 46 yaşındayken Milano'da vurularak öldürülmüştü.

İtalyan lüks moda evi Gucci'nin patronu Maurizio Gucci'yi kiralık katil tutup öldürtmekten mahkum olan eski eşi Patrizia Reggiani, cinayeti eski eşinden nefret ettiği için değil, onun kendisini "sinirlendirdiği" için planladığını söyledi.

Film çekimleri vesilesiyle yeniden gündeme gelen 72 yaşındaki Patrizia Reggiani, İtalyan Corriere della Sera gazetesinin sorularını yanıtladı.

Maurizio Gucci ile ilk tanıştığında ondan hoşlanmadığını söyleyen Reggiani, bunun nedenini de şöyle açıkladı:

"Gözleri haşlanmış bir balığınkine benziyordu. Onunla birlikte olmaya başlayınca ilk iş kuaföre götürdüm. Briyantinli saçları ve kırık dişi bakılamaz haldeydi."

Reggiani daha sonra ise Gucci'ye aşık olduğunu ve birlikte mutlu olduklarını söyledi. Corriere della Sera muhabiri Andrea Galli'nin, "Evliliğiniz kötüye gitmeye başlayınca bu aşk nefrete mi dönüştü?" şeklindeki sorusuna ise Reggiani şöyle yanıt verdi:

"Nefret yoktu. Maurizio'dan nefret etmiyordum, hiç etmedim. Sorun ona gıcık olmamdı. Beni sinirlendiriyordu. Kasap dükkanına gidip, insan öldürecek birini tanıyıp tanımadığını soruyordum."

Ridley Scott'ın filminde kendisini Lady Gaga'nın canlandıracak olmasından memnun olduğunu söyleyen Patrizia Reggiani, öte yandan film ekibinin kendisiyle temasa geçmemesinden şikayet etti.