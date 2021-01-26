Güçlü bir bağışık sistemi için 14 altın kural

Koronavirüsten korunmak için uyulması gereken hijyen kurallarının yanı sıra, bağışıklık sistemini kuvvetlendiren besinlerin önemi de arttı. Çamlıca Medipol Üniversitesi Hastanesi’nden Diyetisyen Ramle Duzcan, özellikle pandemi döneminde vücudun en çok ihtiyaç duyduğu bağışıklık sistemini kuvvetlendirmenin 14 altın kuralına değindi. Duzcan, “Bağışıklık, vücudun hastalıklara karşı korunmasını sağlayan savunma kalkanıdır. Hastalıklara karşı savunma mekanizmasını oluşturan, vücudu zararlı maddelerden koruyan bir sistemdir. Vücudu hastalıklara karşı dirençli hale getirmek için, vücudun zararlı olarak gördüğü tüm etmenleri engellemek için güçlü bir bağışıklık sisteminin olması gerekir. Bilindiği üzere Kovid-19 süresince en çok konuşulan şeylerden biri vücudumuzun bağışıklık sistemi oldu” diye konuştu.

14 ALTIN KURAL

Bağışıklığı kuvvetlendirmek için makro ve mikro besin ögelerini barındıran sağlıklı, antioksidan değeri yüksek, renk renk beslenebileceğiniz yeterli ve dengeli tabakların büyük önem taşıdığını söyleyen Duzcan, “Beslenmede proteinlere, kompleks karbonhidratlara, Omega-3 gibi esansiyel yağ asitlerine, vitamin-mineral ve posa içeriği yüksek olan meyve ve sebzelere yer vererek besin kompozisyonunu sağlamak gerekir. Vücudun ihtiyacı olan enerjiyi sağlamak; çok düşük kalorili diyetlerden uzak durmak çok önemli. Yine paketli ve işlenmiş gıdalardan kaçınılmalı” dedi.