Güçlü yapıştırıcılar elinize ya da kumaşa bulaşacak diye korkmanıza gerek yok! Çözüm yollarını açıklıyoruz…

Güçlü özellikteki yapıştırıcıları kullanırken çok titiz davranmanız gerekir. Eğer yapıştırıcı cildinize yapışırsa hemen müdahale etmeniz şart. Çünkü güçlü yapıştırıcılar hızla donar ve cildinizden ayrılması zorlaşır. Özellikle cildinizin hassas yerlerine yapışan yapıştırıcıları çıkarırken dikkatli olmalısınız. Yapıştırıcıdan kurtulmak için kullandığınız kimyasallar cildinizde hasara neden olabilir. Yüzeylere bulaşan yapıştırıcıları çıkarmak için ise aceleci davranmanıza gerek yok. Tam tersine yapıştırıcıyı etrafa bulaşmadan temizlemek için yapıştırıcının donmasını bekleyin. İşte güçlü yapıştırıcı lekelerinden kurtulmanın yolları!

DONAN YAPIŞTIRICIYI SAÇ KURUTMA MAKİNESİYLE YUMUŞATIN

Hemen müdahale edemediniz ve yapıştırıcı dondu mu? Saç kurutma makinesinden yardım alarak donan yapıştırıcıya ısı uygulaması yapın. Böylelikle genleşerek tekrar yumuşayan yapıştırıcıyı spatula yardımıyla yapışan bölgeden çıkarabilirsiniz.

YAPIŞTIRICI BULAŞAN BÖLGEYE ILIK SU UYGULAMASI YAPIN

Ilık su uygulaması donan yapıştırıcının yumuşamasına yardımcı olur. Yapıştırıcının bulaştığı alana bir miktar ılık su dökün ve yapıştırıcı yumuşayana kadar bekleyin. Yumuşayan yapıştırıcıyı rahatlıkla bölgeden çıkarabilirsiniz.

ASETON YARDIMIYLA ÇIKARMAYI DENEYİN

Ilık su ve saç kurutma makinesi yöntemiyle yapıştırıcının bir kısmını çıkardınız ama hala çıkmayan inatçı lekeler mi var? Bu lekeler için asetondan yardım alın. Yapıştırıcı bulaşan bölgeye temiz bir bezin üzerine döktüğünüz asetonu sürün. Ancak uygulama yaptığınız bölgenin aseton kullanımına uygun bir materyalden üretilmiş olmasına dikkat edin. Örneğin tahta yüzeylerde asetonla tepkime sonucunda olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilir. Eğer elinizdeki yapıştırıcıyı çıkarmak için aseton kullandıysanız sonrasında mutlaka elinizi yıkayıp nemlendirin.

KUMAŞA BULAŞAN YAPIŞTIRICIYI ÇIKARMAK İÇİN YAĞ ÇÖZ KULLANIN

Ilık suyun içerisine yağ çöz, çamaşır deterjanı ve bulaşık deterjanı ile bir karışım hazırlayın. Hazırladığınız karışımın içine yapıştırıcı lekesi olan kumaşı koyarak yaklaşık yarım saat bekleyin. Çıkardıktan sonra yapıştırıcı bulaşan bölgeyi iyice ovalayın ve çamaşır makinesinde bir kez daha yıkayın. Bu işlem kumaş üzerindeki yapıştırıcıyı çıkarmanın en etkili yolu.



