Gücü bataryasında saklı: Xiaomi Redmi 8A Pro tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Redmi, Xiaomi çatısı altında faaliyetlerine devam ediyor. Daha önce Redmi K30 Pro ve Redmi K30 Pro Zoom'u duyuran şirket, şimdi de bu iki cihaz ile çok farklı bir segmentte yer alan Redmi 8A Pro'yu tanıttı.

REDMİ 8A PRO ÖZELLİKLERİ

Redmi 8A Pro özellikleri arasında 6,22 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde bir ekran var. Bu ekran damla çentikli. Ekranın altında ise Snapdragon 439 işlemcisi yer alıyor. Bu işlemciye ise modele göre değişen 2GB/3GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Tabi Redmi kullanıcılarına depolama alanını artırmak için bir microSD kart yuvası da sunuyor.

Redmi 8A Pro'nun kameralarına gelelim. Redmi 8A Pro'nun arka tarafında bizleri yapay zeka destekli çift kamera kurulumu karşılıyor. Bu kameralardan ilki 13 MP çözünürlüğünde ve f/2.2 diyafram değerine sahip. Diğer 2 MP'lik kamera ise derinlik sensörü olarak görev alıyor. Redmi 8A Pro, tüm bu donanımını çalıştırabilmek için gereken gücünü de 5.000 mAh değerindeki bataryasından alıyor. Telefonun ekran çözünürlüğünü de hesaba katarsak Redmi 8A Pro'nun iyi bir pil ömrü sunacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.