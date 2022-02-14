HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Gücün yaşlı adama mı yetiyor' dedi, tramvayda silahını çıkarıp adamı vurdu

'Gücün yaşlı adama mı yetiyor' dedi, tramvayda silahını çıkarıp adamı vurdu

14.02.2022 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih’te tramvay durağında yaşlı adamla tartışan kişiyi ‘Gücün yaşlı adama mı yetiyor’ diyerek tabancayla vuran şahıs tutuklandı. Kavga anı ise kameralara saniye saniye yansıdı.

'Gücün yaşlı adama mı yetiyor' dedi, tramvayda silahını çıkarıp adamı vurdu

Olay, Fatih’te Beyazıt tramvay durağında meydana geldi. İddiaya göre, Güner A. (48) ile İsmail T. (44) tramvayda tartıştı. İkilinin tartıştığını gören Süleyman K. (31), ‘Gücün yaşlı adama mı yetiyor’ diyerek İsmail T.’ye müdahale etti.

SİLAHLA VURUP KAÇTI

Süleyman K. ile İsmail T.’nin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Süleyman K., Beyazıt tramvay durağına geldikleri sırada yanındaki tabanca ile İsmail T.’ye ateş etti. Bacağından yaralanan İsmail T. yere düşerken, Süleyman K. kaçmaya başladı. Silah sesinin duyup durağa gelen polis ekipleri şüpheliyi yakalarken, yaralanan İsmail T. ise İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kumkapı Polis Merkezi’ne götürülen Süleyman K., işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Adliyede savcılığa çıkarılan şüpheli, ‘silahla kasten yaralama’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Süleyman K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SANİYE SANİYE KAMERADA

Öte yandan olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ikilinin kavga ederek tramvaydan indiği ve sonrasında Süleyman K.’nın ateş etmesi ile İsmail T.’nin yere düştüğü görülüyor. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İğrenç tacizi sosyal medyadan paylaştı! Mağaza içinde kadına bakarak mastürbasyon yaptıİğrenç tacizi sosyal medyadan paylaştı! Mağaza içinde kadına bakarak mastürbasyon yaptı
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Valilik harekete geçtiSosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Valilik harekete geçti
Düğün sahipleri polise saldırdı! 5 polis, 1 bekçi yaralandı...Düğün sahipleri polise saldırdı! 5 polis, 1 bekçi yaralandı...
Anahtar Kelimeler:
İstanbul silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Alişan'ın kriz çıkaran isteği! "Akıl tutulması"

Alişan'ın kriz çıkaran isteği! "Akıl tutulması"

Defne Samyeli kasığına kadar açtı! O detay dikkat çekti

Defne Samyeli kasığına kadar açtı! O detay dikkat çekti

Toplantıya damga vurdu! Ahmet Davutoğlu önerdi, Kılıçdaroğlu ve Akşener karşı çıktı

Toplantıya damga vurdu! Ahmet Davutoğlu önerdi, Kılıçdaroğlu ve Akşener karşı çıktı

Korkutan görüntü! Milyonluk villalarda dev yarıklar oluştu

Korkutan görüntü! Milyonluk villalarda dev yarıklar oluştu

'Dolar 18 lirayken anket yaparsanız...'

'Dolar 18 lirayken anket yaparsanız...'

Dünyanın en uzun erkeğinden, dünyanın en uzun kadınına çağrı

Dünyanın en uzun erkeğinden, dünyanın en uzun kadınına çağrı

İlginizi Çekebilir

Yanında Rus modeli görünce mekan bastı! Bomba olay

Yanında Rus modeli görünce mekan bastı! Bomba olay

Borçlarını sıfırlamıştı! Vasiyetini açıkladı

Borçlarını sıfırlamıştı! Vasiyetini açıkladı

Siyah taytlarınızı kombinlemenin en basit ve şık yolları

Siyah taytlarınızı kombinlemenin en basit ve şık yolları

Merve Boluğur'un seksi dansı olay oldu!

Merve Boluğur'un seksi dansı olay oldu!

İsyan etti! "Kalleş çıktılar! Borcu olanlar..."

İsyan etti! "Kalleş çıktılar! Borcu olanlar..."

Evinizi kışa her zamankinden farklı hazırlamak için öneriler

Evinizi kışa her zamankinden farklı hazırlamak için öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.