GÜDEF'ten GÜSİAD Başkanı Yüksel Yalçın’a ziyaret

GÜDEF Başkanı Bayram Demir, Başkan Vekili Hıdır Daştan, 1. Bölge Başkanı Birol Boz, 3. Bölge Başkanı Muzaffer Yalçın; Yönetim Kurulu Üyeleri Sevim Köse, Ömer Osmanoğlu ve Nevzat Akhan, İstanbul Çağlayan Adliyesi İcra Müdürü olarak ataması yapılan GÜDEF Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Tanış’ı makamında ziyaret edip başarılar diledi.

Başkan Bayram Demir “Yönetim Kurulumuzun genç yeteneklerinden olan Gökhan Tanış kardeşimizin başarılarıyla gurur duyuyor ve yeni atandığı bu görevinde başarılar diliyoruz” dedi.

Heyet daha sonra Gümüşhane Sanayi ve İşadamları Derneği (GÜSİAD) Başkanı Yüksel Yalçın’ı Genel Müdürlüğünü yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediye iştiraki olan İstanbul Enerji A.Ş. de makamında ziyaret etti.

Ziyarette bir konuşma yapan GÜDEF Başkanı Bayram Demir konuşmasında, “Gümüşhane’nin sivil toplum örgütlerinin hemen hemen hepsinde görev alan ve aldığı görevleri başarıyla yerine getirmiş olan kıymetli hemşerimiz Yüksel Yalçın, kariyerine İstanbul Büyükşehir Belediyesinin en büyük iştiraklerinden İstanbul Enerji A.Ş. de Genel Müdür olarak bir yenisini eklemiştir. Kendisine duyulan güveni geçmişteki başarılarında olduğu gibi yine boşa çıkarmayacağını biliyor ve her zaman kıymetli hemşerilerimizin yanında olacağımızı bilmesini isteriz” dedi.

İstanbul Gümüşhane Dernekler Federasyonu’nun yapmış olduğu bu ziyareti çok kıymetli bulduğunu ifade eden Yalçın, GÜDEF Başkanı Bayram Demir nezdinde tüm Yönetim Kurulu Üyelerine ayrı ayrı teşekkürlerini ifade etti.



