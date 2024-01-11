"Gül bahçesi" diyerek şeffaf geceliğiyle sere serpe yerlere uzandı

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren Demi Rose, takipçileri tarafından çok beğeniliyor. Demi Rose'un sosyal medya paylaşımlarına adete yorum ve beğeni yağıyor.

Kıvrımlarını sergilemekten çekinmeyen Rose her fırsatta seks sembolü olarak sosyal medyada var olduğunu da dile getiriyor.

Eşlerden cinsel ilişki teklifleri alan Demi Rose durmuyor. Son olarak şeffaf geceliğini giyerek ağaçlarla poz veren fenomen pozlarına "Gül bahçesi" yorumunu yaptı.

Göğüslerini sergilemekten çekinmeyen Rose yine hayranlarının dikkatini çekmeyi başardı. Demi Rose sere serper uzanıp verdiği pozlarla beğeni topladı.







