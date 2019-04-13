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Gülbahar bitkisi, köylülerin gelir kaynağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 12:59 | Son Güncelleme

MUŞ'ta gülbahar bitkisi toplayan köylüler, ürünü toptancılara satarak geçimini sağlıyor.

Gülbahar bitkisi, köylülerin gelir kaynağı

Mehmet AYDIN/MUŞ, (DHA)- MUŞ'ta gülbahar bitkisi toplayan köylüler, ürünü toptancılara satarak geçimini sağlıyor. Toptancılar da yemeklik olarak kullanılan gülbahar bitkisini, batıdaki illere gönderiyor.
Muş'un çevresindeki dağlık alanların büyük bölümünde kendiliğinden yetişen gülbahar (çiriş) bitkisini toplayan köylüler ürünü toptancılara satıyor. Toptancılar da ürünü Ankara, İstanbul, Bursa, ve Mersin gibi büyük illere gönderiyor. Erken saatlerde at, eşek ve traktörle dağa gülbahar bitkisi toplamaya gittiklerini söyleyen Yelalan köyünden Şeref Büte, "Köyde en az 80 kişi gülbahar bitkisini toplamak için dağlara gidiyor. Köye gelen toptancılar kilosunu 2 liradan satın alıyor. Şifalı olduğu söylenen bu bitkiler köy halkına gelir getiriyor" dedi.
Yelalan Köyü Muhtarı Suphi Yaşlıököy de karların erimesi ile birlikte dağlarda ormanlık alanda gülbahar bitkisinin yetiştiğini, köylülerin yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki dağdan bitki topladıklarını söyledi.

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Gülbahar bitkisi, köylülerin gelir kaynağıGülbahar bitkisi, köylülerin gelir kaynağıGülbahar bitkisi, köylülerin gelir kaynağıGülbahar bitkisi, köylülerin gelir kaynağı

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