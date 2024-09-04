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Gülben Ergen'den Müge Anlı eleştirisi... "Türkiye’nin ayağa kalktığı Narin felaketini işleyemiyor"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
04.09.2024 07:25
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Günlerdir aranan Narin'e dair gözler yeni sezona başlayan Müge Anlı'ya çevrildi. Müge Anlı ise yayın yasağından dolayı olayı işleyemediklerini söyledi. Ancak bu durum Gülben Ergen'i tatmin etmedi. Günlerdir Narin konusunda paylaşım yapan Ergen'den eleştiri gecikmedi.

Gülben Ergen'den Müge Anlı eleştirisi... "Türkiye’nin ayağa kalktığı Narin felaketini işleyemiyor"

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Kuran kursundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları günlerdir sürüyor.

Türkiye'nin merak ettiği Narin'e dair Müge Anlı'dan da açıklama gelmişti. Müge Anlı yapılan yorumlardan sonra Narin Güran’ın durumunu programa taşıyıp taşımayacağı konusunda şunları söylemişti:

"Biliyorum herkes Diyarbakır’da kaybolan Narin ile ilgili konuyu ele almamı bekliyordu. Eğer yayın yasağı getirilmeseydi anne ve baba da bizimle beraber stüdyoda olacaktı ama yayın yasağından dolayı bu konuyu irdeleyemesek de gelişmeler oldukça ekran başından izleyicilerimizle paylaşmaya devam edeceğiz. Bunun da haberini vermiş olayım."

Ekran Alıntısı

Ancak bu açıklama Gülben Ergen'i tatmin etmedi. Şarkıcı Gülben Ergen Müge Anlı'ya dair yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

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Ergen paylaşımında "Münevver Karabulut cinayetini ve daha nicelerini canlı yayında çözen, yıllardır başarısına gölge düşmeyen Müge Anlı yayın yasağından dolayı Türkiye’nin ayağa kalktığı Narin felaketini işleyemiyor. Akıllara zarar!" eleştirisinde bulundu.

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Müge Anlı
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