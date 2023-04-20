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Gülcan Arslan iddialı mayosunu giyip çömeldi! “Öldüm güzelliğinden”

20.04.2023 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En son 'Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı' dizisinde Engin Altan Düzyatan ile beraber rol alan Gülcan Arslan sosyal medya hesabından iddialı paylaşımlarda bulunuyor. Arslan iddialı mayosuyla çekindiği pozları peş peşe paylaştı.

Gülcan Arslan iddialı mayosunu giyip çömeldi! “Öldüm güzelliğinden”

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Despina karakterine hayat veren Gülcan Arslan dekolteli pozlarıyla takipçilerini adeta büyülüyor. Ünlü oyuncu en son iddialı mayosuyla poz verdi.

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36 yaşındaki Gülcan Arslan'ın pozlarına adeta beğeni yağdı. Ünlü ismin takipçileri "Öldüm güzelliğinden", "Çok güzelsin", "Allah'ım yaratmış en güzelin" yorumlarında bulundu.

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Ünlü ismin fotoğraflarını beğenenler arasında Müjde Uzman, Aytaç Şaşmaz, Simge Sağın gibi isimler de yer aldı.

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İlk olarak, 2007 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan Sardunya Sokak adlı dizide rol alan Gülcan Arslan daha sonra Sınıf ve Hepimiz Birimiz İçin kadrolarında yer aldı.

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Sakarya doğumlu olan Arslan'ın oynadığı diziler arasında Doğduğun Ev Kaderindir, Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Bir Çocuk Sevdim de bulunuyor.

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Gülcan Arslan Engin Altan Düzyatan dekolte yaşında karakteri

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