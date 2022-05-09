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Güldür Güldür Bakan Nureddin Nebati skeci neden yayınlanmadı? Güldür Güldür Nureddin Nebati skeci sansürlendi mi?

09.05.2022 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güldür Güldür Show'un Bakan Nureddin Nebati skeci gündemde yer alıyor. Sevilen program Güldür Güldür geçtiğimiz gün yayınlanan fragmanında Bakan Nebati'nin taklidi ve gündem olan bazı sözlerine yer vermişti. Nureddin Nebati skeci Cumartesi gecesi saat 20:00 yayınlanması bekleniyordu. Ancak skeç yayınlanmadı. Güldür Güldür Nureddin Nebati skecinin neden yayınlanmadığı araştırılıyor. İşte detaylar!

Güldür Güldür Bakan Nureddin Nebati skeci neden yayınlanmadı? Güldür Güldür Nureddin Nebati skeci sansürlendi mi?

Show TV’nin sevilen eğlence programı Güldür Güldür her hafta yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Geçtiğimiz gün ekrana gelen 305’inci bölümünde önceden tanıtımlarda yayınlanan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin skeci yer almadı. Skeçte Aziz Aslan’ın canlandırdığı Nebati, kendisine sorulan sorulara “Bankacılık sektörü ilgi alanım, iki tane kredi kartım var benim ya!”, “Türk Lirası daha fazla değer kaybedemez, dibini gördü. Durdu burada” gibi cevaplar veriyordu. Vatandaşlar bu skecinin neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı.

GÜLDÜR GÜLDÜR BAKAN NEBATİ SKECİ NEDEN YAYINLANMADI?

Güldür Güldür, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin aşırı iyimser açıklamalarını tiye aldığı skeç Cumartesi gecesi saat 20:00 yayınlanacağını duyurmuştu.

Yayınlanan bölümde Bakan Nebati bölümü yer almazken, sosyal medya kullanıcıları programa sansür uygulandığını dile getirdi. Bakan Nebati’li skecin yayınlanıp yayınlanmayacağı bilinmezken, Show TV’den bir açıklama yapılmadı.

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